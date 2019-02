UCO participará en el evento anual

Miembros de la organización no lucrativa de UCO de esta población estarán participando y ayudando en el tercer evento anual de Monta de Toros Ana’s Chute Out, que se hace para recaudar fondos para becas escolares para Del Rio Cross Country Booster Club.Óscar Fuentes, presidente de la organización de UCO “United Civic Organization”, informó que estarán apoyando esta causa para ayudar a los estudiantes locales, ellos se encargarán de la venta de comida y bebidas durante el evento.También dio a conocer que para este día estarán regalando más de 15 boletos para adultos y más de 40 para niños para que acudan a este evento de monta de toros, estas cortesías se estarán haciendo hoy jueves desde las 4:00 de la tarde en el exterior de Your Store Rent-to-Own en el 2107 del Boulevard Veteranos.Óscar Fuentes también dio a conocer que al estar entregando las cortesías también la comunidad podrá conocer a los jinetes profesionales que estarán en este rodeo de monta de toros, como Héctor Cardona, Francisco García Torres, entre otros, todos de diferentes partes del mundo.Este será el tercer año consecutivo en que se llevará a cabo este rodeo de monta de toros Ana’s Chute Out, el cual se llevará a cabo este sábado 2 de marzo iniciando a las 7:00 de la tarde en los Val Verde Fairgrounds, los jinetes estarán buscando el primer lugar que serán 4 mil dólares.La organización de UCO y la familia Cadena Gallegos quienes organizan este evento, buscarán obtener mas de dos mil dólares para becas para los miembros del Del Rio Cross Country Booster Club, para que puedan continuar con sus competencias.