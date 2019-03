Ucrania elige presidente con un actor como favorito

Los ucranianos votaban este domingo en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales que se anuncian imprevisibles, con un actor sin experiencia política liderando los sondeos, en un país en guerra y con serias dificultades económicas.El resultado de estas elecciones es crucial para Ucrania, país en crisis económica que libra, además, una guerra contra separatistas prorrusos en el este del territorio, que ha dejado más de 13.000 muertos en cinco años. Ello genera inéditas tensiones con la vecina Rusia, que anexionó en 2014 la península ucraniana de Crimea.El favorito de los sondeos es el actor Volodymyr Zelensky, de 41 años, y cuya única 'experiencia' como gobernante se limita a su papel en una serie de televisión, en la que encarna a un profesor de historia que de pronto se convierte en presidente.Zelensky supera de lejos a sus rivales con más de 25% de intención de voto, según los últimos sondeos.La calificación de Zelensky para la segunda vuelta parece asegurada y la verdadera incógnita es saber quién de los dos veteranos de la política de Ucrania lo acompañará: el presidente saliente, el prooccidental Petro Poroshenko, de 53 años, o la ex primera ministra Yulia Timoshenko, de 58.Ambos están casi empatados en el segundo lugar, según los sondeos."Adelante hacia nuestra adhesión a la UE y a la OTAN", lanzó este domingo el presidente Poroshenko después de votar en el centro de Kiev.Por su parte, Zelensky, rodeado por una multitud de periodistas, se declaró confiado en la victoria. "Una nueva vida normal comienza, sin corrupción", aseguró el actor."Zelensky quizás lo logre", declaró a AFP Roman, 52 años, habitante de Lviv, un bastión nacionalista del oeste. "Los otros tuvieron su oportunidad, pero no hicieron nada".El rápido ascenso de Zelensky estuvo favorecido por el rechazo de los electores ucranianos a las élites del país, salpicadas repetidamente por escándalos de corrupción, y por la decepción que deja el levantamiento prooccidental de la plaza Maidán, hace cinco años, que llevó a Poroshenko al poder.Los detractores de Zelensky ponen en duda su capacidad para gobernar el país, mientras sus partidarios ven en él un nuevo rostro, sin la carga de los compromisos y los fracasos de la clase política actual.El actor, que durante la campaña electoral optó por espectáculos y redes sociales en lugar de mítines y entrevistas, pasó las últimas horas de la campaña, el viernes, actuando en la periferia de Kiev con su compañía.Algunos lo acusan de ser un títere del controvertido oligarca Igor Kolomoiski, enemigo de Poroshenko.A su vez, Timoshenko, una importante figura de la política ucraniana que se presenta por tercera vez a unas presidenciales, hizo campaña prometiendo reducir a la mitad el precio del gas.Poroshenko, que durante su mandato de cinco años lanzó una serie de reformas clave en particular en las fuerzas armadas y el sector energético así como en la salud pública y la educación, es sin embargo muy criticado por sus insuficientes esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción.Los tres candidatos favoritos --sobre un total de 39 aspirantes a la presidencia en liza-- son partidarios de un acercamiento a Occidente.Ucrania, un país de 45 millones de habitantes a las puertas de la UE, es uno de los Estados más pobres de Europa y actualmente atraviesa la peor crisis desde su independencia, en 1991, tras sus desavenencias con Rusia y su giro hacia Occidente.En medio de la crisis con Moscú, el gobierno ucraniano prohibió a los rusos que participen entre los 2.300 observadores internacionales que deben supervisar los comicios de este domingo, y cerró sus centros de votación en Rusia, una decisión inédita que priva de voto al menos a 2,5 millones de ciudadanos ucranianos que residen en el país vecino.