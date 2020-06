UE abrirá sus fronteras a 15 países el 1 de julio

Escuchar Nota

Bélgica.- Una semana después de que se permitiera el libre tránsito entre países de la Unión Europea, embajadores de los estados miembros se reunieron para consensuar la lista de las naciones que podrán reanudar sus viajes hacia la UE a partir del 1 de julio.



Si bien, no se ha informado que países estarán en esta lista, si se dijo que se prohibiría a la mayoría de viajeros de Estados Unidos, Rusia, Brasil y otros países que no han controlado el brote de COVID-19.



Por otro lado, viajeros de más de una docena de países que han logrado "domar" la contingencia sanitaria, serán recibidos cuando el bloque vuelva a abrir sus fronteras después de meses de permanecer cerradas.



La lista fue completada por diplomáticos de alto rango de la Unión Europea en Bruselas (Bélgica), tras negociaciones sobre como reabrir el bloque de 27 miembros al comercio y el turismo. Fue respaldada por la mayoría de los embajadores de la UE y no requiere un apoyo unánime, pero aún debe formalizarse en las capitales de los miembros.



Los países que serían incluidos en la lista, fueron juzgados por una combinación de criterios científicos, en los que se incluyeron sus tasas de infección y la credibilidad de sus informes de Salud Pública. China podría ser incluida es esta lista, pero solo si la nación permite a los viajeros de la Unión Europea visita también.



Estados Unidos, una importante fuente de Turismo para la UE, fue excluido a manera de reprimenda a la administración de Donald Trump, luego de que este prohibiera la entrada al país a la mayoría de los viajeros de la Unión Europea en marzo, cuando el virus alcanzó su apogeo en el viejo continente.