UE aprueba una prórroga del Brexit con condiciones

La Unión Europea ofreció a Reino Unido dos opciones de prórroga del Brexit, para evitar un divorcio abrupto el 29 de marzo, que la primera ministra británica, Theresa May, aceptó.Si el Parlamento británico aprueba la próxima semana el acuerdo de retirada cerrado en noviembre -que ya rechazaron en dos ocasiones-, la prórroga iría hasta el 22 de mayo, la víspera de las elecciones europeas, según una declaración adoptada por los 27 socios de Reino Unido.Pero en caso contrario, el aplazamiento iría hasta el 12 de abril, a la espera de que Reino Unido "indique el camino a seguir antes de esa fecha", precisan los mandatarios, en una referencia velada a la organización de elecciones europeas.El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que May aceptó el plan de dos opciones de prórroga."Me reuní en varias ocasiones esta noche con la primera ministra británica para asegurarme que Reino Unido aceptaba las opciones de prórroga. Me complace confirmarles que lo acordamos", dijo en rueda de prensa Tusk.El objetivo de este acuerdo "es dar las máximas posibilidades para que el acuerdo de retirada sea ratificado", indicó una fuente del gobierno español, para quien este compromiso "casa todos los intereses".La primera ministra británica había solicitado a sus homólogos una prórroga hasta el 30 de junio, pero, ante el temor de que esta prórroga pudiera tener consecuencias en el funcionamiento de sus instituciones, decidieron ofrecer una menor.Los europeos quieren evitar la incertidumbre sobre qué pasaría si Reino Unido sigue siendo miembro de la UE el 2 de julio. La fecha del 12 de abril "es la última para convocar elecciones por parte de los británicos", según la fuente del gobierno español."Si Reino Unido no quiere organizar elecciones, no podremos hacer nada más. Quiere decir que habrá escogido un Brexit sin acuerdo", comentó por su parte una fuente de la presidencia francesa.