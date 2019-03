UEFA abre investigación financiera contra Manchester City

Manchester City, actual campeón de la Premier League de Inglaterra, fue puesto bajo investigación por el Organismo de Control Financiero de Clubes de la UEFA por supuestas violaciones al Fair Play financiero, hecho que fue "celebrado" por el club con el afán de poner fin a la polémica.En un comunicado, difundido en el portal de la UEFA, el organismo informó que abrió una investigación contra el equipo que dirige el español Josep Guardiola aclarando que no emitirá más comentarios al respecto.Manchester City, por su parte, en su sitio web negó haber incurrido en irregularidades, alegando que sus cuentas públicas están sanas, además de celebrar la investigación como una oportunidad para poner fin a las especulaciones alrededor de los monarcas de Inglaterra.El Juego Limpio Financiero o FFP (por sus siglas en inglés) consiste en seguir unos estatutos que prohíben a los equipos afiliados a la UEFA gastar más de lo que ingresan por temporada, así como no tener adeudos con sus jugadores, entre otras cosas.De no cumplir estas normas, los equipos se hacen acreedores a una sanción económica, además de que corren el riesgo de ser excluidos de alguna competición continental.