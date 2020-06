UEFA anuncia fecha de sorteos para Champions League y Europa League

Escuchar Nota

Laconfirmó este martes que losse celebrarán a las 12:00 h locales delen su sede de Nyon, Suiza, donde a partir de las 13:00 h locales sorteará igualmente las últimasTambién recordó que no habrá cabezas de serie o impedimento de enfrentamiento entre rivales del mismo país y queEl sorteo para la final se realizará para determinar el equipo que juega como local por razones administrativas.El Comité Ejecutivo de la UEFA anunció el pasado 17 de junio que la, que se disputará entre el 12 y el 23 de agosto.Esta fasey los cuatro que salgan de las eliminatorias que aún deben decidirse. Los encuentros tendrán lugar en el estadio de La Luz, en el que juega el Benfica, y el José Alvalade, del Sporting de Portugal.Antes de la interrupción por la pandemia del Covid-19, a principios de marzo, el Atalanta eliminó al Valencia, el Leipzig al Tottenham, el Atlético de Madrid al Liverpool, defensor del título, y el París Saint Germain al Borussia Dortmund., con ventaja para el cuadro inglés, que ganó en el Santiago Bernabéu por 1-2; entre el, con ventaja para el cuadro francés tras imponerse en la ida por 1-0; entre el, con clara ventaja para los bávaros tras vencer en Londres por 0-3; y entre eldespués del empate a uno de San Paolo.Quedó aplazada la decisión sobre dónde se jugarán estos enfrentamientos, que se tomará según evolucione la pandemia. Si no se puede en los campos de los equipos que deben jugar la vuelta en casa, se han propuesto las sedes de Guimaraes (estadio Afonso Henriques) y Porto (Dragao).Según el calendario hecho público por la UEFA,. Todos los encuentros comenzarán a las 21:00 h locales.Laen la ciudad alemana de Colonia. El tramo decisivo del torneo comenzará el 10 de dicho mes, con eliminatorias a partido único también en las ciudades alemanas de Duisburgo, Gelsenkirchen y Dusseldorf, además de Colonia.Los partidos de octavos de final, fase en la que se interrumpió la competición por la pandemia de Covid-19, se disputarán el 5/6 de agosto, con horarios de inicio a las 18:55 y las 21:00 h locales, y la UEFA decidirá en su momento si se jugarán en el campo del equipo local o en Alemania.En el caso de las, que no pudieron celebrar el encuentro de ida, se resolverán a partido único en una sede por confirmar.Los otros enfrentamientos cuyo primer encuentro sí se jugó son LASK-Manchester United (0-5), Eintracht Fráncfort-Basilea (0-3), Estambul Basaksehir-Copenhague (1-0), Wolfsburgo-Shaktar Donetsk (1-2), Olympiakos-Wolverhampton (1-1) y Rangers-Bayer Leverkusen (1-3).Todos los partidos empezarán a las 21:00 h locales.