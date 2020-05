UEFA anuncia la Eurocopa Virtual; premiarán con 40 mil euros al campeón

Escuchar Nota

"Así es, ¡todo sobre nosotros!", bromea Lotfi Derradji, de 21 años y uno de los dos jugadores de la selección de Francia de eFutbol, considerada la "gran favorita" de esta primera Eurocopa virtual de la historia.

Habrá unade futbol en 2020... ¡pero a través de un videojuego! El torneo real fue aplazado a 2021, pero laque tendrá lugar este fin de semana con el objetivo de llegar a "un nuevo público, que consume el deporte de manera totalmente diferente".La pandemia del nuevo coronavirus impidió que la Eurocopa tradicional tuviera lugar ende este año.La campeona mundial Francia, ante la imposibilidad de contar consobre el campo, 'delega' su conquista de Europa en dos ases de los mandos en el juego Pro Evolution Soccer.En juego está el título, pero también unUna cifra muy estimable para unos jugadores cuyo salario mensual en sus clubes varía entre dos mil y seis mil euros.La competición entre las 16 naciones clasificadas para esta competición dedebía tener lugar físicamente, reuniendo a los competidores en Londres, entre las semifinales y la final de la Eurocopa-2020 real. Pero la crisis sanitaria ha hecho que los planes se hayan venido abajo."Estamos un poco decepcionados, pero por otra parte hay una cosa buena, las miradas están dirigidas a nosotros", confía Lofti, que durante el confinamiento llegó a entrenar con, un gran amante de los videojuegos.En un contexto de parón casi generalizado de las competiciones desde marzo, en el que únicamente laalemana se ha reanudado por ahora entre las grandes ligas europeas, ¿los hinchas del futbol se interesarán ahora por estaen versión videojuego?"Hemos visto la multiplicación de las competiciones deen los dos o tres últimos meses porque era una alternativa para los aficionados y los deportistas", explica, director de marketing de la, que habla de los ejemplos de la Fórmula 1 y del tenis, "que han tenido una audiencia bastante significativa"."Te das cuenta finalmente de que los aficionados sedientos de deportes están dispuestos a seguir las competiciones de eSports, algo que ni se habían planteado antes", añade.Con la difusión "más global" posible a través de los difusores de televisión habituales, los canales numéricos de sus patrocinadores y las redes sociales de sus federaciones, el objetivo de la UEFA es reunir a "un mínimo de cuatro millones de personas, en cifra acumulada, en los dos días" del torneo virtual.Para ello, la instancia europea confía en la participación de "países que no se acostumbran a ver en la fase final de nuestras competiciones habituales", como ocurre con Luxemburgo, y en un formato atractivo, en el que cada participante juega con la nación a la que representa.Francia, por ejemplo tendrá que verse con Grecia, Israel y Austria en la fase de grupos. Los integrantes de los equipos jugarán un duelo "individual", cuyos resultados se sumarán. En caso de igualdad, el duelo se decidirá con un tercer partido.Para no favorecer a las grandes naciones que tienen a los mejores jugadores en el deporte real, el nivel global de los equipos se ha equilibrado, aunque se conservan las identidades de los futbolistas."Un Mbappé será siempre más fluido que un Mitroglou (Grecia), por ejemplo, pero por contra no será más fuerte que él", explica Lofti.¿Este sistema podrá hacer que la Eurocopa virtual sea tan atractiva como la real en diez o veinte años?"No, no sustituirá nunca al futbol. No vamos a mentir", estima Walid, el otro e-jugador francés.La UEFA ve este tipo de eventos como "una oportunidad" para dar más brillo a sus "grandes competiciones". La Liga de Campeones de la UEFA cuenta con su torneo de eFutbol desde 2019."Nos comprometemos con lospara completar lo que hacemos con el futbol real", afirma Epsten, que vaticina "un gran boom tras esta Eurocopa virtual".