UFC 249 se suspende a causa del Covid-19

Escuchar Nota

“Si bien la organización estaba completamente preparada para proceder con UFC 249, ESPN solicitó el aplazamiento del evento y los combates posteriores hasta nuevo aviso a la luz de la pandemia de COVID-19”, menciona la empresa.



“UFC espera reanudar el calendario completo de eventos en vivo lo antes posible”, agrega la empresa más importante del mundo de artes marciales mixtas.



Aunque la realización deera prácticamente un hecho para el próximo 18 de abril, este jueves se anunció el aplazamiento del evento deportivo de artes marciales mixtas a causa del COVID-19.A través de un comunicado,dio a conocer que ese y todos sus eventos quedarán cancelados ante la pandemia que se vive en diversos países del mundo.Dicha velada estaría encabezada con el duelo entre Tony Ferguson y Justin Gaethje, el segundo quien ocuparía el lugar de Khabib Nurmagomedov, pero ahora este y otros eventos de la empresa no se podrán realizar.Dana White, titular de UFC, había asegurado que ya tenía listo el escenario para la velada, aunque reveló que una llamada de ejecutivos de Disney y del canal deportivo le pidieron no realizar la función.Incluso, White había mencionado que tenía todo planeado para hacer funciones los próximos dos meses, en una isla, a la cual llevaría a los peleadores internacionales que no pudieran viajar a Estados Unidos.