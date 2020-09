UIF bloquea cuentas a ex gobernador de Chihuahua y a alcalde

Escuchar Nota

Chihuahua, Chih.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH); del ex gobernador priista José Reyes Baeza y del alcalde de Delicias, Eliseo Compeán.



Funcionarios de primer nivel confirmaron a MILENIO que se realizaron investigaciones en los movimientos financieros de estos personajes tras denuncias ciudadanas y detectaron que Salvador Alcántar realizó manejos irregulares por 68 millones de pesos en efectivo; mientras que José Reyes Baeza es acusado de corrupción en el ISSSTE durante su desempeño como director en la pasada administración; y Eliseo Compeán tiene movimientos inusuales que no corresponden con sus ingresos.



Sobre los rumores de esta tarde respecto a que se congelaron las cuentas de los municipios de Delicias y Rosales “en represalia” a las protestas por el agua, la UIF desmintió estas versiones y sostuvo que tanto las cuentas municipales como las de los distritos de riego de la zona de la presa La Boquilla no tienen ningún congelamiento, por lo que su operación y los derechos de los trabajadores, pago de nóminas, proveedores, gastos y servicios están garantizados.



El pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia mañanera a Baeza, a quien acusó de haber entregado millones de metros cúbicos de agua “cuando estaba en su apogeo Salinas” y sostuvo que fue impuesto mediante un fraude electoral, y de estar detrás de las protestas en Chihuahua por el agua.



El líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH) también es uno de los principales líderes de estas protestas en donde perdió la vida una mujer.