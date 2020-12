UIF denuncia a La Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero

Escuchar Nota

“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos”, señaló la UIF a través de una tarjeta informativa.

“Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación.

La(UIF), perteneciente a la), presentó cinco denuncias contra la iglesiay su líder, NaasónporLa UIF informó que denunció ante la(FGR) que detectó que la iglesia, constituida comocon la denominación des (OSFL), no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal.La Unidad encabezada por Santiago Nieto llegó a esta conclusión luego de detectar que la OSFL y su líder Naasón Joaquín García realizan, a través del sistema financiero nacional, actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo que no coincide con su naturaleza.Lasenvían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”.Asimismo, la iglesia ha realizado pagos por montos elevados a, blindajes que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia y que dichos bienes y servicios no son acordes a su perfil y objeto.“Realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”, indicó.