UIF descarta nexos de Martha Sahagún con Legionarios de Cristo

Sin embargo, recalcaron que “lo anterior no exime que en próximas investigaciones y/o análisis, la Unidad de Inteligencia Financiera ejerza las medidas legales que a su competencia correspondan contra las personas físicas o morales de este caso y otras, siempre y cuando se encuentren elementos de presunta responsabilidad”.



La Unidad de Inteligencia Financiera reiteró quepor lo que no existe una investigación que los vincule, pero aclaró que esto “no los exime” de próximas indagatorias.Moctezuma en la que asegura que no existe investigación en su contra, el área de comunicación social precisó que esta indagatoria a la que se hizo referencia, es en relación a las versiones de un presunto vínculo con Marta Sahagún., pero “después de desarrollar una consulta a los registros y base de datos con los que cuenta la UIF, no se encontró ninguna relación financiera” entre la esposa del ex presidente Vicente Fox y la organización religiosa.Por lo que al recibir la solicitud del estado que guardaba la investigaciónSobre la indagatoria relacionada con las denuncias de abuso sexual, la UIF no aclaró si ésta sigue en pie.Con información de Milenio