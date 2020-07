UIF destaca detenciones de Duarte y Lozoya en combate a la corrupción

Escuchar Nota

“Felicité al canciller Marcelo Ebrard ayer por este acontecimiento que es muy importante para poder no solamente combatir la corrupción, sino sobre todo que los responsables sean llevados a los tribunales, y que los tribunales resuelvan conforme a derecho”, dijo.



“El señor Lozoya y su defensa han planteado que tienen grabaciones, teníamos que esperar para ver el contenido de esas grabaciones, para ver cuál es el alcance y si el criterio de oportunidad que la Fiscalía General de la República le otorgue, que corresponde a la información que se presentó, lo importante es que el sistema de justicia adversarial lo permite”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, consideró como importantes en el combate a la corrupción, las detenciones del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, y del exdirector general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, quien incluso ha ofrecido información para profundizar las indagatorias y las cuales serán valoradas.Tras dictar una conferencia a integrantes de asociación Juntos por San Juan del Río, el funcionario federal señaló que en el caso de Duarte, éste enfrenta 16 órdenes de aprehensión, de las cuales 15 corresponden al gobierno del estado y una más interpuesta ante la a Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).De este última indagatoria, precisó que la misma fue interpuesta por la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, una vez que detectó descuentos anómalos a trabajadores del gobierno, recurso que era concentrado por la Secretaría de Finanzas y depositado a una empresa, que lo destinaba a campañas políticas del PRI.De acuerdo con el titular de la UIF, “lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, es que no sean las personas relacionadas con casos de corrupción llevadas ante la justicia”.En el caso del ex titular de Pemex, la defensa de éste ha ofrecido información para profundizar en las indagatorias.