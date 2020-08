UIF indaga ‘asuntos’ de la administración anterior en CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Este lunes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se reunieron para tratar temas “que tienen que ver con asuntos de uso de recursos irregulares durante la administración anterior”, confirmó la propia mandataria capitalina.



En conferencia de prensa señaló que debido a que se las indagatorias sobre el particular aún siguen su curso no es posible que por el momento detallar los pormenores de estas.



La verdad es que no podría yo comentar asuntos específicos, fue una reunión general. Yo, la verdad reconozco mucho el trabajo que ha estado haciendo Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido muy importante para el país. Y en particular… a veces nos reunimos, y en particular el día de ayer, pues fueron algunos temas que él está investigando de asuntos de la administración anterior en la Ciudad de México. Y obviamente, pues una parte tiene que ver con las denuncias que tendrían que ser presentadas tanto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como a la Fiscalía General de la República", explicó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX.



Sheinbaum Pardo quien no quiso abundar más al respecto informó que también este martes se reunió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para ver temas de infraestructura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, reunión a la que también acudió el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobernador del Estado de México.