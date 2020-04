Última oportunidad a comercios abiertos de Saltillo; desde el lunes habrá clausuras

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Este jueves se iniciaron operativos para notificar a establecimientos no esenciales que continúan abiertos que deberán cerrar sus puertas, y a partir del lunes 27 de abril se aplicarán clausuras en los negocios que no acaten la disposición.



Así lo acordó el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, precisando que se busca, en el marco de prevención de contagio masivo, "evitar que operen comercios no esenciales como: tiendas de ropa, zapaterías, etcétera, cuya función no es prioritaria en este momento y que podrían constituir un foco de riesgo sanitario".



El Subcomité precisó que conforme al Decreto Federal de la Fase 3; los establecimientos definidos como esenciales son: distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas; generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, farmacias y laboratorios, alimentos, supermecados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; transporte, distribuidores de gas y demás combustibles, telecomunicaciones y medios de comunicación.



También establecimientos enfocados a productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias de seguridad privada, actividades médicas y paramédicas, guarderías y estancias infantiles, asilos para adultos mayores, refugios y atención a mujeres víctimas de violencia.



Cabe señalar que los establecimientos clasificados como esenciales son enfocados a temas de salud, alimentación, seguridad, servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, comunicación, drenaje, transporte, y todas aquellas que resulten indispensables para garantizar la operación de la región.



Ello, sustentado en el Decreto emitido por el Gobierno Federal y las medidas anunciadas en la fase 3 de la contingencia por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.



Asimismo, podrán operar todos aquellos negocios, establecimientos y oficinas que no brindan atención al público.



De los acuerdos se ha notificado a las diferentes cámaras empresariales para exhortar a sus agremiados a cumplir estas disposiciones.