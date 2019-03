Un adicto a la escritura

“Escribir es un acto egoísta, es como masturbarte”, sostiene el escritor Irvine Welsh. “el fin último es darte placer a ti mismo, porque si tú no disfrutas escribiéndolo, nadie va a disfrutar leyéndolo”, continuó frente al público reunido en el último día de la Feria Universitaria del Libro UANLeer.El nacido en Edimburgo, Escocia, visitó la noche del domingo la capital neolonesa para cerrar los cinco días de actividades del evento literario. Alto, blanco y calvo, Welsh habló sobre el oficio de la literatura y cómo ha sido para él desempeñarlo. Sobre todo después del avasallador éxito de su ópera prima Trainspotting, la legendaria novela que fue llevada al cine en 1996 por Danny Boyle.Si bien el escocés aceptó que su primer libro ha sido el más exitoso y por el que se le conoce, también dijo que no se ha rendido ante esa novela, ya que su trabajo es escribir.“El punto es que uno escribe un libro y tiene o no tiene impacto. A uno no debe importarle eso ya que es por el siguiente libro por el que te preocupas, es el que te consume y acapara tu atención. De todos los libros que he escrito es en el siguiente que aún no escribo en el que estoy pensando.“Muchos piensan que escribir es caminar por la alfombra roja de grandes fiestas, drogarse hasta el culo y bailar con hermosas modelos, y está bien si es lo que quieres. Pero no para mí. Cuando estoy en ese momento lo único que quiero hacer es regresar a la máquina y seguir escribiendo”, comentó el autor de La Vida Sexual de las Gemelas Siamesas.Acompañado en la mesa por el escritor Paulino Ordoñez, el estilo desparpajado de Welsh llevó la presentación a un tono de charla entre amigos. Como si se tratara de un encuentro en algún pub escocés en donde la cerveza y la camaradería fueran de la mano.Para Welsh los personajes son seres autónomos, pero a la vez dependen de su creador. “Si estás escribiendo un personaje durante un tiempo, el necesario para una novela, tienes una conexión con él. No importa si te cae bien, o te caga o lo amas, tienes que ponerte en su situación, caminar en sus zapatos”.Y si algo abunda en el mundillo europeo donde se desarrolla la historia de Mark Renton, Simon “Sick Boy” Williamson, Daniel “Spud” Murphy y Francis “Franco” Begbie, son las drogas, la música y las malas palabras. Todas ellas conocidas a fondo por el escritor, quien también se ha desempeñado como dj.Para Welsh la música y la literatura van de la mano. Son momentos de éxtasis más fuertes que las drogas que ha consumido y que enlista sin vergüenza ni pudor. Habló sincero y honesto sobre el trabajo y las sustancias.“Cuando escribo siempre surge alguna playlist. Siempre estoy haciendo música para agarrar un hilo a los personajes y la historia. De ahí viene también el uso del slang, es muy musical. Mis personajes tienen sus personalidades porque así es la música que escucho y que hago. Me gusta oír y hacer música cuando escribo, son cosas que van juntas”.“Sobre las drogas, el hecho es que he probado mucho: heroína, ácido, éxtasis. Últimamente me he sumergido en el DMT, pero esta no es una droga de fiesta, no es recreativa, sino que se trata sobre la información, el conocimiento, saber qué hay más allá. Ahora estoy a la espera de que la ciencia cree una droga más potente, pero mientras eso pasa me gusta escribir y hacerlo bien. Creo que si estás siempre en la droga no puedes alcanzar todo tu potencial artístico. Interviene con él”.Disfruta la vidaCon 60 años a cuestas, Welsh sigue escribiendo. Catorce libros entre novelas y relatos, más guiones de cine y teatro, lo han hecho reflexionar sobre el cambio y conocimiento que le ha dado su carrera de más de dos décadas en la literatura. Y, si bien la investigación ofrece un aprendizaje, para el británico lo más importante es haber conocido cómo escribir un libro de manera correcta.El tiempo no le apremia, y recalcó esas palabras cuando alguien le preguntó sobre la vejez, la escritura, la música y todo lo que le apasiona. Welsh es un hombre del momento.“Hay dos tipos de envejecimiento: el horizontal y el vertical. El horizontal es físico, es el dolor del cuerpo y el fin de este, y ahí no hay nada qué hacer para detenerlo. El vertical, en cambio, es otro: es el de la mente, del intelecto y el hacer lo que te gusta.“Llegará un momento en el que no podamos hacer nada física ni mentalmente, pero si disfrutas todas tus etapas de edad y de gustos con exuberancia, sin prestar atención a las normas sociales que ha impuesto el capitalismo, como tener hijos a cierta edad, una casa u otra, es como vivirás realmente bien”, concluyó el autor de Skagboys.