Un baile de dos décadas

En 1999 Maribel Lugo y Rodolfo Moreno fundaron la Escuela de Danza Clásica de Saltillo con un sueño en mente: “enseñar este hermoso arte”. Ahora, 20 años después, su objetivo se ha concretado con la Escuela Profesional de Danza de Coahuila, con la que celebraron dos décadas de profesionailización del baile clásico con una suite de Don Quixote.Con el Teatro de la Ciudad Fernando Soler como escaparate, los alumnos presentaron su función de fin de cursos, amparados por Jonhal Fernández, primer bailarín del Ballet de Monterrey; Elaine Guillén, primera bailarina de la Compañía de Danza Coahuila, y Michel Parreño, Said González, Lorena Díaz y Leonardo Carmona, solistas principales de la misma compañía.Estas dos décadas han sido una lucha constante para cambiar la forma en que la sociedad ve el ballet, ya que más allá de un hobbie este es un arte y un trabajo, una labor que necesita esfuerzo y sacrificios por todos, según señaló Lugo.Pero además “esta profesionalización ha sido un proceso en el cual todavía estamos trabajando. Sí hay un desarrollo y un avance pero es un trabajo lento, particularmente en la danza. Ya que el fruto viene mucho tiempo después. En ese tiempo se ve, también, cómo la sociedad se ha involucrado.“Se ve en los padres, quienes han visto que esto sí es un trabajo entre mente y cuerpo, es asumir una disciplina. Pero también los maestros que se dedican a la danza han optado por trabajar cada vez más sus conocimientos y técnicas”, comentó en entrevista con Zócalo.ApoyosCuando se fundó la Escuela de Danza Clásica de Saltillo, esta recibió el apoyo del Instituto Coahuilense de Cultura (Icocult). Fue ahí donde se fundó la primera escuela que buscó profesionalizar la danza.Este apoyo es una necesidad fundamental, explicó Lugo, ya que puede hacer que estos proyectos crezcan. Tiempo después, en 2010, se independizaron para dar paso a la Escuela Profesional de Danza de Coahuila, la cual mantienen ahora y de la que han salido bailarines como Said González, quien estudiará danza en Inglaterra.“Los presupuestos son un tema recurrente. Iniciamos con el pie derecho y brazos abiertos en una forma moral por parte de las instancias, pero que económicamente no siempre estaban al tanto. Nos enfrentamos a muchos obstáculos que finalmente nos llevaron a la independencia de estas, lo que nos ayudó a encontrar otra línea de acción que nos ofrece muchas más posibilidades de desarrollo”.Lugo forma parte del Consejo Ciudadano de Cultura, como representante del sector de Danza. Para ella lo esencial es hacer saber que los artistas pueden unirse y recibir un apoyo mayor al que tienen actualmente, que en el caso de su área es 1.8% del presupuesto, a comparación de otras, como la música, que recibe 80% del total de este.“Los artistas debemos estar conscientes y saber que tenemos derecho a un presupuesto por el que estamos pagando impuestos que deben ser regresados de diversas maneras como la educación y la salud, pero también en cultura”, dijo.Según comentó Lugo, la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, está dispuesta a trabajar esos porcentajes para un reparto más equitativo, el cual podría funcionar para un trabajo colaborativo entre la instancia privada y la gubernamental.“Si nos dieran más presupuesto que 1.8% podríamos hacer más por la danza del estado. Ya sea desde nuestra trinchera o en colaboración con las instancias y sus centros culturales. Debemos buscar la unión”, finalizó la directora de la escuela.