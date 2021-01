Un bebé sobrevive a la Covid-19 y a un trasplante de hígado antes de cumplir el año de vida

Escuchar Nota

"Tuvimos un sinfín de visitas al hospital y estaríamos allí durante cinco, siete o 10 días debido a la gravedad de la enfermedad y las complicaciones que tenía Kasen (...) Tenía fiebres que no bajaban", dijo la madre, quien además sostuvo que el pequeño fue intubado para su alimentación.

"El 21 de noviembre se despertó esa mañana y tenía mucho calor. Su cuerpo era como tocar una estufa. Solo lloré porque sabía que el hospital nos iba a admitir, pero no sabía que nos iban a decir que tenía COVID positivo".



"Todo lo que pude hacer fue llorar. Eran lágrimas de mamá y lágrimas de alegría. Estaba tan feliz. Siempre supe que iba a recibir un trasplante, esa era mi fe, pero finalmente recibir esa llamada y ese mensaje de que la cirugía estaba programada y que el alivio de la carga sobre mis hombros desapareciera, me sentí tan bueno".



"Sus ojos siempre han sido verdosos y amarillentos, toda su vida, y se despertó de la cirugía con los ojos claros. Me llenó de alegría ver eso", dijo su madre.



Kasen Donerlson es un pequeño de Estados Unidos que es llamadoen ese país, luego de sobrevivir a un contagio de coronavirus y a un delicado trasplante de hígado tras ser diagnosticado con una rara enfermedad, esto antes de celebrar su primer cumpleaños, publica Milenio El pequeño, Nueva York. Pese a tener un peso saludable, pasó unos días en el en la unidad de cuidados intensivos neonatales tras detectarse problemas respiratorios e ictericia, que es cuando la piel se torna amarillenta por acumulación de bilirrubina en la sangre.Se suponía que, pero eso no ocurrió y luego de dos meses los médicos le diagnosticaron atresia biliar, que refiere a la obstrucción de las vías que transportan un líquido llamado bilis, el cual pasa desde el hígado a la vesícula biliar.Mitayah Donerlson, madre de Kasen, dijo al programa Good Morning America, transmitido en ABC, que el proceso "ha sido muy, muy".Kasen. Sin embargo, la intervención no fue la esperada, generando que el pequeño sea operado para un trasplante de hígado.Mientras la mujer realizaba las gestiones para el proceso de operación de Kasen, supo que él, su pareja, su sobrina de 5 años y ellaa covid-19.Kasen, donde sufrió fiebre. Su familia no reportó complicaciones por coronavirus. Después de dos semanas, a principios de diciembre, la madre de Kasen fue notificada de que el pequeño podía ser intervenido debido a que había un hígado disponible.Fue a principios de enero de este año que Kasen, pesando solamente cuatro kilos más desde que nació.Kasen. "Pudimos usar la parte izquierda del hígado, que era del tamaño perfecto para un bebé del tamaño deKasen", dijo el doctor George Mazariegos , jefe de Trasplantes Pediátricos del Hospital Infantil UPMC de Pittsburgh.Fue en ese mismo hospital donde celebró su primer cumpleaños, aumentando de peso y con una sonrisa que contagia a toda su familia y personal que lo asiste.