Cartonero, a punto de morir triturado en camión de basura

Los contenedores marrones llegaron a Madrid octubre de 2017 y, en apenas año y medio año, ya se han convertido en protagonistas de una surrealista escena que pudo terminar en tragedia.Ocurrió a finales de enero en el distrito de Villaverde. Un cartonero, sin fijarse en que el camión de la basura recorría la calle vaciando todos los contenedores, decidió meterse en el de residuos orgánicos para rebuscar en él algún trozo de comida desechado que poder llevarse a la boca.El susto llegó cuando el camión de la basura se paró delante y la pala del mismo cargó con el cubo para volcar los residuos de su interior. Dentro estaba el hombre, que si no fuese porque el operario municipal de limpieza –y conductor– lo vio y escuchó sus gritos, habría caído a la trituradora del vehículo, informó ABC.es "La mano, la mano", se le escucha decir en las imágenes grabadas por los vecinos y difundidas por los sindicatos de limpieza del distrito. "¿Cómo haces eso, hombre?", le reprime el trabajador del Ayuntamiento. El cartonero, preso del pánico, intenta salir del contenedor. "Quieto, no te muevas. Espera, que voy a recoger la pala", contesta el empleado municipal. En el interior del contenedor, tal vez por los nervios, el hombre solo quiere salir de él, y sigue intentando saltar al exterior. " ¡No te salgas, métete para dentro!", grita, de nuevo, para que la vida no corra peligro.Cuando el operario municipal recoge la pala y libera al cartonero, llega la reprimenda. "Esto es jugarse la vida y fastidiarme a mí", le dice instantes antes de subirse al camión de nuevo. En ese momento llega otro hombre que parece conocer al cartonero y también critica su "hazaña". Él lo explica. "No lo he escuchado", comenta, refiriéndose a la llegada del camión de residuos. Cansado ya por la escena vivida y dispuesto a volver a su trabajo, el trabajador de limpieza es quien zanja el espectáculo: "A ver, que tengo que recoger la basura".