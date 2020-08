Un caso positivo de Covid-19 enciende alarma en el Abierto de Tenis

Escuchar Nota

Nueva York.- El Abierto de Tenis de Estados Unidos reportó ayer un primer caso de coronavirus, que no se detectó en ningún participante, sino en el entorno creado para resguardar a los deportistas de este Grand Slam y del Masters de Cincinnati, que arranca este sábado también en Nueva York.



“Una persona (no jugador) dio positivo por Covid-19” en el entorno creado en Nueva York donde se encuentran los participantes de ambos torneos, dijo en un comunicado la Federación estadunidense de Tenis (USTA), organizadora del Abierto.







Este caso positivo es el único dentro de las mil 400 pruebas realizadas desde el 13 de agosto.



La persona contagiada, que no fue identificada y se encuentra asintomática, deberá estar en aislamiento durante al menos 10 días.



“Además, se ha iniciado el rastreo de contactos para determinar si alguien más debe permanecer en cuarentena durante 14 días”, agregó la USTA. A cuatro días del comienzo del Masters 1000 de Cincinnati, trasladado este año a Nueva York como previa del Abierto de Estados Unidos (31 de agosto-13 de septiembre), este primer caso positivo muestra cómo la pandemia, que se mantiene en expansión en el país, sigue siendo una amenaza para la celebración de ambos eventos.