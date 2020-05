‘Un desastre absoluto’, dice Obama sobre Trump

Escuchar Nota

"Las próximas elecciones, en todos los niveles, son muy importantes porque no solo nos enfrentaremos a un individuo o un partido político", afirmó, según según sus declaraciones reportadas por varios medios.



"No hay ningún precedente que se pueda encontrar de una persona acusada de perjurio que se salga con la suya", dijo Obama.



"Cuando se toma ese camino, esto puede ir muy rápido, como hemos visto en otros lugares", agregó.



"Es por eso que dedicaré todo el tiempo que sea necesario a hacer campaña lo más intensamente posible para Joe Biden", dijo.



informan hoy medios estadunidenses.Obama hizo la dura crítica, la más explícita que le ha hecho hasta ahora, la noche del viernes durante una conversación telefónica de media hora con excolaboradores de su gobierno y de la que Yahoo News obtuvo una grabación.En la charla, el exmandatario demócrata mencionó la respuesta a la crisis sanitaria para referirse a la necesidad de elegir buenos dirigentes y pedir a sus exasesores que se involucren en la campaña de Joe Biden, su exvicepresidente y virtual candidato demócrata a la presidencia en noviembre frente a Trump.Y agregó que el verdadero adversario son las "tendencias a largo plazo" como "ser tribal, estar divididos, ver a los demás como enemigos", que amenazan con instalarse en la "vida estadunidense".Todavía muy popular entre los demócratas, Obama insinuó anteriormente que el multimillonario republicano había "desestimado las advertencias" sobre los riesgos de una pandemia.Los detractores de Trump acusan al mandatario de haber minimizado la amenaza primero y después de dar instrucciones contradictorias y confusas, entre los llamados a la prudencia y la prisa por reactivar la economía.En la conversación del viernes, el primer presidente negro de Estados Unidos (2009-2017) también se refirió a la polémica decisión del Departamento de Justicia de archivar el caso contra Michael Flynn, un exasesor de Trump procesado por mentir sobre sus contactos con un diplomático ruso.Ese es el tipo de cosas por las que comienzas a preocuparte de que la comprensión básica, no solo las normas institucionales, sino nuestra comprensión básica del estado de derecho esté en riesgo".Obama pidió no subestimar este evento.Allí también, subraya, hay una razón para apoyar a su ex vicepresidente.