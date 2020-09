Un día como hoy, en 1987, Michael Jackson alcanza el número uno con Bad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A Michael Jackson no por nada se le considera el Rey del Pop y aunque muchos han intentado arrebatarle el trono, hasta la fecha nadie ha sido capaz de superar las grandes hazañas del intérprete de Billie Jean, Thriller y muchos más.







Bad es el séptimo álbum de estudio del cantante estadounidense Michael Jackson, publicado el 31 de agosto de 1987 por Epic Records. Fue escrito y grabado en un periodo de casi un año, y marcó la colaboración final entre el cantante y el productor Quincy Jones.



Publicado casi cinco años después del trabajo anterior de Jackson, Thriller, y ampliamente anticipado en el mercado de la música popular, Bad debutó en el número uno de la lista Billboard 200.



El single Bad encabezó el Billboard Hot 100 y permaneció ahí durante dos semanas consecutivas, lo que lo convirtió en el segundo sencillo número uno del álbum y la octava entrada de Jackson al primer puesto de esa tabla.​También alcanzó el número uno en el Hot R&B Singles y Hot Dance Club Play.​A nivel internacional, la canción también fue comercialmente exitosa, ubicada en la cima de las listas en otros siete países: Irlanda, Italia, Noruega, España, los Países Bajos, Canadá y Bélgica.



Una voz inigualable



Una de las grandes virtudes del Rey del Pop fue su voz, que llegó a ser de un tenor, que llegaba a alcanzar hasta cuatro octavas, además utilizo la técnica de “Hipo vocals”, que era como un jadeo o un trago de aire, el cuan empezó a usar en la canción “Shake your body (Down to the ground)”, definiendo así un estilo vocal único, que muchos cantantes han tratado de seguir.



Un oído absoluto



Varios críticos musicales han calificado al cantautor como un poseedor de una gran memoria aditiva, y ser capaz de producir exactamente una nota sin ninguna referencia.