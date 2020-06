Un Día del Orgullo LGBT diferente; se conmemora en línea

Escuchar Nota

#DíaDelOrgulloLGBT: Múltiples representantes de la comunidad y personalidades mexicanas unieron sus voces en la Marcha LGBT de Ciudad de México en su XLII edición para reclamar derechos y también para celebrar lo conseguido hasta el momentohttps://t.co/rPgUNuwIBS — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 28, 2020

Este domingo 28 de junio se celebra el, una fecha que conmemora el conocido conflicto de Stonewall, ocurrido el 28 de junio de 1969 en Estados Unidos, y festeja la diversidad sexual.Pese a que este año el, que en México tiene su punto cumbre con un desfile que llena las calles de color, esto no impidió que se llevaran a cabo algunas actividades, al contrario, todo se volcó a las plataformas virtuales.Deezer, la compañía de streaming musical, realizó un festival virtual titulado Deezer Pride Livestream Festival transmitido en línea este viernes 26 de junio.estuvieron presentes en la parte musical, mientras queprotagonizaron una serie de entrevistas para saber más de estas voces de la música latinoamericana.También hubo debates dentro de la programación como los paneles tituladosEl evento que en años pasados llenaba las calles del Centro Histórico de color, se realizó de manera completamente virtual organizado.En la parte musical, entre otros talentos se unieron a la celebración. Además, Thalía dio el banderazo de salida.Como conductores, Pepe y Teo, Regina Blandón, Torreblanca, Marven Lady Tacos de Canasta, Ophelia Pastrana, Quique Galdeano, además de otras celebridades.El Global Pride , organizado por InterPride y la Asociación de organizadores de eventos del Orgullo en Europa, contó con participaciones musicales, discursos y mensajes clave de los activistas más importantes en el mundo.Organizaciones enLa compañía tecnológica realizó un evento el sábado 27 de junio a través decon música, conferencias y otras actividades con el fin de respaldar y apoyar a la comunidad LGBT.Del 25 al 29 de junio, el Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual tendrá disponibles varias cintas con temática LGBT en FilmIn Latino;en estos trabajos que tienen como eje común la diversidad sexual.• Club Internacional Aguerridos (México, 2019) de Leandro Córdova.• Estaciones (México, 2020) de Edgar I. Salas Alessa (México, 2019) de Paola García.• Crisis resuelta (México, 2019) de Sergio Salazar.• El clóset (México, 2019) de Juan García Menchaca.• La dama (México, 2019) de Daniela López Guerrero Carrillo.• Tacón punta tacón (México, 2019) de Eduardo Luzuriaga.• The Last Woman on Earth… and Her Objectivist Doppelganger (México, 2019) de Giorgio Rossentino• Un nuevo error (México, 2016) de Jesús Pedraza.• Ya llegamos Laura (México, 2020) de Néstor Abraham Infante Olvera e Irais Jiménez Salinas.