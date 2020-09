Un día es amor y otro el diablo: Bisogno critica triunfo de Nodal y habla de Belinda

Escuchar Nota

"Hemos visto a los coach hasta el infinito, y que bueno, pero ayer estaban sentados con el Eddy, ¿qué se llama?... estaban sentados, entonces platicaban, han platicado todos los programas, ya nos enteramos de sus vidas y ya sabemos, pues mejor de los muchachos que canten", expuso.



"Pues para mí ganó el más gris de los participantes con el coach más gris de los coaches", asegurando que no quería que ganara nadie.



"Resulta que como que Belinda estaba un poco sentida con Ventaneando porque dice que siempre la tratamos mal, que siempre hablamos mal de ella", dijo Murrieta.



"Pero mi Beli no entiende lo que le dices, no pierdas tu tiempo en eso... Un día es amorosa y otro día es el diablo".

El programa de espectáculos Ventaneando presentó este martes un reportaje sobre la final del certamen de canto La Voz Azteca, emisión en la que el conductor, del equipo de Christian Nodal, quien se llevó la victoria en esta edición.que contó con el talento de Belinda, María José y Ricardo Montaner para dirigir a los demás equipos de concursantes, los presentadores del espacio informativo externaron sus opiniones respecto a todo lo que ocurrió en la gran noche.En primera instancia,, considerando que se vio más la interacción de los coach durante toda la temporada.Una vez que Sola destacó que le había gustado mucho las presentaciones que hicieron los coach con sus finalistas, Bisogno se sumó a la conversación y sentenció sin piedad:El polémico conductor dijo que incluso él no le iba a "nadie" en la final, y luego de que Pati Chapoy destacó que Fernando tiene la "fortuna" de ser muy joven y la oportunidad de "ponerse abusado" para triunfar en su carrera, Bisogno añadió que La Voz Azteca no era un "concurso de promesas".Tras esos primeros comentarios de los conductores,, y luego la jefa de información del programa, Rosario Murrieta, reveló que Belinda estaba "sentida" con ellos.La conductora Mónica Castañeada alzó la voz y dijo que esa afirmación no era cierta, pues incluso ella ha defendido el romance de la cantante con Nodal "a capa y espada". En ese momento Daniel Bisogno volvió a tomar la palabra y comentó: