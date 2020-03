Un día sin mujeres: así luce México sin ellas el 9 de marzo

Escuchar Nota

Convocado por la colectiva feminista Brujas del mar, este lunes 9 de marzo se lleva a cabo el paro nacional de mujeres, con el que estudiantes, trabajadoras o amas de casa suspenden sus actividades a manera de protesta contra la violencia de género en México, la cual se ve reflejada en 10 feminicidios al día.El paro nacional del 9 de marzo también busca visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad; desde primera hora de este día, las calles de la capital lucen distintas: la ausencia de las mujeres es palpable y aquí te compartiremos las imágenes de cómo se ve México Un día sin mujeres.También en la conferencia matutina habitual del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha sentido la falta de mujeres, pues periodistas se sumaron al paro de actividades.De los más de 30 periodistas que habitualmente asisten a la conferencia hoy únicamente seis son mujeres, cuando regularmente son al menos la mitad.Alrededor de las 7 de la mañana, en Metro Taxqueña había sólo una taquilla abierta, con una fila de alrededor de 200 personas esperando para comprar boletos.Además, los vagones exclusivos para mujeres iban menos llenos de lo habitual. En las convocatorias al paro nacional del 9 de marzo, distintas colectivas feministas recomendaban a aquellas mujeres que por alguna razón tuvieran que salir de casa y asistir al trabajo, portar un pañuelo verde en la muñeca o el cuello, o un distintivo de color morado.La falta de mujeres en las escuelas llevó a la SEP a tomar la decisión de suspender las actividades, pues la seguridad de los menores no podía ser garantizada, según puede leerse en avisos colocados en los accesos a distintos planteles.Ya sea por motivos económicos o razones personales, algunas mujeres no se sumaron al paro nacional de este 9 de marzo. Empleadas de limpieza, vendedoras ambulantes, campesinas o despachadoras de gasolina continúan con sus labores este lunes.En FES Aragón, una de las facultades donde las universitarias han denunciado acoso e indiferencia de las autoridades, los pasillos lucen casi vacíos. La biblioteca se encuentra cerrada porque no hay personal.