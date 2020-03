Se notó su ausencia; vive Saltillo un día diferente

Escuchar Nota

, y las que no pudieron abandonar sus puestos de trabajo estuvieron ahí bajo protesta, vestidas de morado e indignadas por la realidad.y las escuelas no abrieron porque el ausentismo de las maestras y administradoras de la educación colapsaron al sistema.y se quedaron en casa con sus mamás, algunas de ellas se manifestaron el domingo con pancartas en contra del abuso infantil del que son víctimas.Las oficinas públicas también tuvieron problemas para operar sin trabajadoras.en ventanillas y escritorios, igual que en el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, donde el tesorero tuvo que subirse las mangas y salir a atender a la gente porque la demanda los rebasó.no pudieron abrir a la hora convencional porque es difícil comenzar sin ellas, entonces retrasaron 4 horas el levantamiento de cortinas y cerraron tres horas antes.Las cocinas de restaurantes como Doña Tota se mantuvieron frías este 9M, porque las mujeres no acudieron a trabajar; mientras que las empleadas de la gasolinera Gulf decidieron no servirles gasolina a los hombres, quienes tuvieron que atenderse solos.a su trabajo porque de otra manera ese sistema también se hubiera paralizado, dejando a enfermos y necesitados a su suerte.consumir en comercios, andar por las calles en las principales ciudades del país.como parte de las protestas contra la violencia y feminicidios paralizó escuelas, restaurantes, oficinas públicas, empresas; dejó semivacío el transporte público y también las principales avenidas.Fue una situación inédita que hizo sentir de manera contundente la ausencia de las mujeres y exhibió su peso laboral y social.la estampa fue prácticamente la misma: tiendas de ropa, centros de autoservicio, panaderías, restaurantes y sucursales bancarias colocaron avisos de solidaridad con sus empleadas, quienes, en su gran mayoría, no acudieron a laborar.Taquilleras de la mayoría de las estaciones del Metro de la Ciudad de México no laboraron y en algunas estaciones el paso de usuarios fue gratuito.el descenso fue mayor al 20 por ciento. Los vagones y lugares reservados para mujeres iban vacíos.y no acudió a sus labores.de restaurantes cerró y los que operaron tuvieron 60% menos de ventas.Alrededor de 650 establecimientos, el 60% de los afiliados a laSin embargo, también hubo mujeres que no pudieron faltar a sus labores, como ocurrió con las trabajadoras de la industria maquiladora de Ciudad Juárez.Pedro Chavira, presidente de la Asociación de Maquiladoras, dijo:En la Secretaría de Gobernación, en la CDMX, ante la ausencia de recepcionistas, un agente policiaco intentaba atender a visitantes.preguntaba por teléfono, titubeante, un policía que suplió a una agente mujer que habitualmente atiende en el acceso a las oficinas centrales de esa dependencia.Las oficinas de Gobernación, encabezadas por Olga Sánchez Cordero, estuvieron prácticamente vacías como las de muchas otras dependencias federales.En hospitales como el General de Xoco y el General de México,lo que obligó, entre otras cosas, a suspender cirugías.En la UNAM la mayoría de las alumnas y profesoras de las distintas facultades no se presentó a clases.Fue un paro histórico, sin estridencia.n principio, fue rechazado por algunas empresas y negocios bajo el argumento de que habría pérdidas por más de 37 mil millones de pesos. Pero, al paso de los días, fue creciendo y se sumaron instituciones públicas y privadas.El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el lunes la libre manifestación en la“Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, contra los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el Gobierno”, dijo en su conferencia matutina.El año pasado 3 mil 825 mujeres sufrieron muertes violentas que representan 7% más que en 2018.que el domingo fue pintada con aerosol y pintura con consignas contra la violencia de género.aseguró que el trabajo va a durar más de un día, y aun así no podrán quitar las marcas de la pared de cantera.“Estamos usando diferentes tipos de acetatos,Al igual que en Palacio Nacional, en la explanada del Zócalotras la ola violenta que se movilizó en la capital del país.entre hombres y mujeres.porque tenemos que limpiar todo el desorden que dejan y también tenemos familia y tenemos hijos en casa, los cuales descuidamos por venir a limpiar”, afirmó una de las mujeres trabajadoras de limpieza.Con al menos 11 asesinatos de mujeres en distintas entidades,según reportes del Gobierno federal.La Comisión Nacional de Seguridad dio cuenta de homicidios de mujeres enuno de ellos el de la estudiante Nadia, quien fue baleada a bordo de su vehículo en el municipio de Salamanca.en la comunidad de San José de los Romeros. La víctima fue hallada con presuntas huellas de un ataque sexual.En esta misma entidad mataron a una mujer más en el municipio dey con signos de violencia en una brecha de la localidad de El Zapote y otra más en Uruapan.Otro caso es el de una joven de 16 años embarazada a quien identificaronuna mujer murió tras recibir al menos cinco balazos frente a un panteón., fue encontrada con signos de violencia sexual y física al interior de un vehículo en Tlalpan, en la CDMX.En Torreón, Coahuila, una pareja fue asesinada la madrugada del domingo.Siguiendo a la convocatoria del Paro Nacional de Mujeres, miles no acudieron a sus centros de trabajo ni realizaron sus actividades cotidianas, transformando asintieron su ausencia, como los niños y los padres de familia que no recibieron las atenciones a las que las mujeres de la casa los tienen acostumbrados.como las médicos, enfermeras, operarias y trabajadoras indispensables en sus empresas o instituciones, salieron a la calle vestidas de morado, en manifestación de protesta.El paro acaparó la discusión en las redes sociales y en las conversaciones entre los amigos y las familias,en las casas, los trabajos y en la calle misma.Como lo adelantó el alcaldeal igual que los módulos de atención. Solo unos cuantos hombres ocupando algunos escritorios, y de no ser por ellos la jornada habría parecido un día de asueto.s, mientras que en el Módulo de Atención Ciudadana solo uno de los cuatro escritorios estaba ocupado por un varón.En informes como en la; mientras que en el despacho del Alcalde se colocó a un auxiliar, pues ninguna de las secretarias estaba presente.Por lo que toca a las oficinas de regidores,que estaba laborando. No había ni un solo regidor, mujer ni hombre.entre directoras, coordinadoras, auxiliares, operadoras y demás participaron eny administrativas, por lo que los oficiales varones tuvieron que extender su jornada y ampliar sus recorridos para intentar suplir la falta de compañeras., por ejemplo, una cadena de supermercados que se sumó al 9M permaneció cerrada las primeras horas de la mañana, lo que sorprendió a los clientes que no se enteraron de que el horario sería de 11 de la mañana a 8 de la noche para dar medio día a sus colaboradoras.“La verdad sí estaba enterado,porque los requiero para esta hora”, comentó uno de los clientes que esperaba la atención.si no lograba satisfacerlos con su servicio, argumentando que respetarían a las cajeras y trabajadoras de piso que decidieran faltar.También se pudo apreciar a muchas mujeresEn el sector salud, como el Hospital General de Saltillo,El personal médico y de enfermería, así como la atención de urgencias,aunque hubo contadas ausencias, afirmó el director del HG, Jorge Bill Soto.y tenemos cubiertas las áreas del hospital, hospitalización, urgencias, consulta externa, sala de partos, quirófano, en sí todo el hospital, los procesos que lleva normalmente se están llevando a cabo sin ningún problema”, dijo el doctor Soto.