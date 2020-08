¿Un dinosaurio? Conoce a Picozapato, la extraña ave que parece traída de la prehistoria

Escuchar Nota

México.- Más de un viajero seguramente saldría corriendo si se encontrara de cerca con un picozapato. Basta con ver una foto de esta ave para impresionarte con su tamaño, su cara de “pocos amigos” y su pico que luce como un zueco. Es fácil encontrarle el parecido con un dinosaurio o, para los más creativos, con un animatronic que fácilmente podríamos ver en un parque temático.



Aquí te contamos 10 datos sobre el picozapato. Spoiler: después de leer esto te parecerá todavía más intimidante.



1. De acuerdo con el Zoológico de San Diego, esta ave de aspecto prehistórico mide entre 1.1 y 1.4 metros. Es decir, los ejemplares más grandes tienen estatura similar a un niño de ocho a 10 años.



Cuando abre sus alas, el picozapato mide 2.4 metros de un extremo a otro.



2. Vive en humedales y pantanos del este y centro de África, según el Dallas World Aquarium. Lo podrías encontrar en países como Uganda, Tanzania y Zambia.



3. Sabemos que desde el momento en que viste su foto te preguntaste cuánto mide ese intimidante pico. La respuesta: más de 19 centímetros, en promedio.



El pico de estos pájaros tiene orillas afiladas, con las cuales pueden decapitar a sus presas (leíste bien) o separar la vegetación que pueda adherirse al pez durante la pesca. La mandíbula superior tiene una especie de uña, que sirve para detener a los animales que se resbalen fácilmente.



Otro uso consiste en transportar agua a los nidos para refrescar a las crías.



4. El ave “aplaude” con su pico para ahuyentar a los intrusos y atraer pareja; es distinto el tono de los machos y las hembras. En este video elaborado por el Zoológico de San Diego puedes escucharlo (00:48).







5. Los picozapatos pueden permanecer inmóviles por horas enteras, asegura el sitio web Mental Floss. Haciendo gala de sus ojos amarillentos o grisáceos, su postura puede resultar más intimidante aun.



6. Los fotógrafos victorianos aprendieron “a la mala” a respetar a estas aves. Según escribió el zoólogo Stanley S. Flower en el siglo XIX, “el picozapato tiene una mordida muy poderosa”. El científico contaba que muchos fotógrafos se acercaban para intentar capturarlos, pero entonces el ave se agachaba como si estuviera a punto de saltar con el pico abierto y las alas medio extendidas, con lo cual los ahuyentaba fácilmente.



7. Su técnica para pescar es bastante agresiva. Cuando ve una potencial presa lanza su pico rápidamente sobre el agua, atrapando rápidamente al animal en cuestión; al obtener la presa mueve las mandíbulas de un lado a otro para deshacerse de la vegetación que pudo haber atrapado por error y se traga al animal de cabeza, si no es que lo decapita primero.



Se alimenta de peces como el bagre y la tilapia, además de serpientes, ranas, tortugas y crías de cocodrilo.



8. Al igual que otras aves como la cigüeña blanca, el picozapato orina o defeca sobre sus patas para bajar su temperatura corporal.



9. Es una especie catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se calcula que existen entre tres mil 300 y cinco mil 300 ejemplares en libertad. Su estatus de riesgo se debe a la degradación del hábitat, la caza y la venta ilegal.



Un ejemplar puede vivir hasta 35 años.



10. No se sabe exactamente con qué otras aves está aparentado. La Enciclopedia Británica explica que se le ha relacionado tradicionalmente con garzas, cigüeñas e ibis, aunque otros estudios sugieren que son más cercanos a los pelícanos.



¿Sabías que las aves son dinosaurios?



Tal vez no estemos tan equivocados al relacionar al picozapato con los dinosaurios. Según explica el Museo de Historia Natural de Londres, todas las aves que conocemos hoy en día provienen de un solo suborden de dinosaurios, los terópodos; el tiranosaurio pertenecía a este grupo, pero en realidad los antepasados directos de las aves eran animales mucho más pequeños que el famoso depredador.



El pájaro más antiguo del que se tiene conocimiento vivió hace aproximadamente 150 millones de años en lo que hoy es el sur de Alemania, de acuerdo con el sitio web Live Science. Era pequeño, de unos 50 centímetros de longitud; tenía plumas y podia volar, pero una de las mayores diferencias con las aves de hoy en día radica en que tenía colmillos.



Casi todos los dinosaurios se extinguieron hace 140 millones de años, solo las aves permanecieron y evolucionaron hasta nuestros días. Hoy en día existen alrededor de 11 mil especies de aves.