Un dragón para siempre: ‘HH’ quiere vivir en Portugal al retirarse

Portugal.- Un dragón para siempre. De esta manera, el diario portugués O Jogo, tituló la charla que tuvo con el mediocampista mexicano Héctor Herrera quien, hasta antes de esta temporada, había pertenecido al Porto, club del que, incluso, fue capitán.



Héctor Herrera habló de diferentes temas para el rotativo. Muchos de ellos un tanto polémicos pues llegó al Atlético de Madrid 'acompañado' de Joao Félix, uno de sus 'máximos rivales' en Portugal, y de quien hace referencia. También, comentó sobre su salida del conjunto portista la cual "no esperaba", pero que tuvo que suceder debido a la oportunidad que se le presentó con el conjunto colchonero



Joao Félix



"A lo mejor los Portistas le veíamos diferente o pensábamos que podía ser medio nariz respingada (creído). Pero Joao Félix es un buen muchacho. Le recibimos a golpes cuando vino... ¡No es broma! Fue algo normal. Es un niño tranquilo que tiene muchas ganas y que quiere hacer las cosas bien. Cuando estamos entrenando le meto el pie de vez en cuando... pero de ahí no pasa".



Salida del Porto



"La forma en que me fui no fue la esperada, ni para mí ni para ellos. Nunca pensé en dejar al Porto, pero surgen circunstancias en la vida y el fútbol donde es necesario llevarlas. En mi último juego en el Do Dragao, había estado soñando toda la semana que me despediría con un buen gol. Si no es el mejor, el gol de Sporting fue uno de los más hermosos que marqué. Traté de dar lo mejor al club".







¿Regresar a Portugal?



"Esta idea siempre existe. Ahora más que nunca, porque soy portugués y tengo mi hogar en Oporto. Dejé la ciudad, pero siempre estaré conectado con el club, amigos, personal ... Han pasado seis años que no olvidas de la noche a la mañana. Vivir en Oporto, para mí y mi familia, fue una de las mejores cosas que nos han pasado en la vida y por eso digo que cuando termine mi carrera, me gustaría vivir en Portugal. Es un país espectacular, la gente es muy amable, nos hicieron sentir como en casa, hicimos muchos amigos y somos ciudadanos portugueses. Es una idea, un sueño que tenemos como familia, pero tenemos que esperar y ver qué pasará con los años".



Iker Casillas



El mexicano recuerda el 1 de mayo, el día que estaba entrenando con Iker Casillas cuando el portero sufrió un infarto. Ante esta razón, Herrera aconseja a su amigo: "Es hora de que disfrute de la vida".