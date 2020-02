Un emotivo Jordan recuerda a Kobe… y un meme

Escuchar Nota

Hablamos de todo



Michael Jordan regala una imborrable experiencia al lado de Kobe y de paso deja algo de humor pic.twitter.com/8IsbKWI6bd — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 24, 2020

Esto es historia del baloncesto y del deporte. Michael Jordan llorando a Kobe Bryant.pic.twitter.com/6ydGepSOsF — Carlos Sánchez Blas (@blasradio) February 24, 2020

El homenaje aen el Staples Center de Los Ángeles congregó a, pero si había una personalidad que todos ansiaban ver y escuchar era a Su Majestad,, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos.De escasas apariciones públicas y declaraciones ante las cámaras, el legendario #23 de los Chicago Bulls subió al estrado para hablar de lo que The Black Mamba significó para él.En la vida, como padre, en el basquetbol, Kobe nunca se guardó nada, lo dejó todo en la duela. Tal vez les sorprenda que Kobe y yo fuéramos tan buenos amigos, era como mi hermano pequeño. Todos querían compararnos, pero", dijo MJ23.​"Kobeque podía ser y conforme lo conocí quería ser el mejor hermano mayor para él que pudiera ser. Me llamaba, me escribía a altas horas de la madrugada para hablarme de movimientos, trabajo de pies, la ofensiva del triángulo. Al inicio lo tomé como un atrevimiento, pero descubrí la pasión que este niño tenía que jamás vi en alguien más", agregó.Después de derramar algunas lágrimas,también se llevó uno de los momentos con más risas en el recuerdo a la vida de Kobe Bryant, todo por su mundialmente conocido"AhoraLe dije a mi esposa que no quería hacer esto(risas), pero accedí por ser Kobe Bryant", afirmó.En las duelas se trata de dos de los mejores basquetbolistas de la historia, pero la gran lección quefue fuera de las canchas por su relación familiar."Admiré de él su deseo de mejorar cada día no solo como deportista, sino como persona. Admiro y aplaudo lo que logró en familia con Vanessa (Bryant), ahora que me acabo de convertir en abuelo recuerdo mucho que él me enseñó a sonreír, no puedo esperar a ver a mi nieta y", comentó."Me quedo con el recuerdo de mi hermano menor, de intentar ayudarle en todo lo que pude, de un hombre que unió a todo el mundo, que entregó siempre lo máximo en todo.", terminó.