Un exceso 80 amparos contra aeropuerto en Santa Lucía: AMLO

En su conferencia de prensa matutina de hoy miércoles desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refutó que se haya presentado el amparo para vender la casa confiscada a Zhenli Ye Gon y a su vez reveló que también se han presentado 80 amparos para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía.“Se han presentado 80 amparos para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía, solo para detenernos, para frenarnos, así es esto, así como ayer surge esta solicitud de amparo de la casa, pero ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hicieron antes?, pero vamos a respetar todos los procedimientos legales”.AMLO reiteró que la subasta de la mansión sí va:“Vamos actuar con legalidad, nada por la fuerza todo por la razón y derecho (…) No se va a utilizar ningún mecanismo de intimidación, de uso de la fuerza o de la prepotencia de la autoridad, siempre va a ser un tema cuidado y con apego a la legalidad, sin embargo, vamos a estarlo ventilando”.