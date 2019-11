Un feminicidio más en Coahuila: Fiscalía General

“Lo que sí es muy importante, es que hemos generado en todo el estado estrategias para afrontar la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, para evitar la violencia feminicida. Todas las dependencias estatales, municipales, incluso federales, estamos trabajando en eso”.

“Tenemos hasta ahorita 22 eventos en lo que va del año, contra la mitad de ellos durante el mismo periodo del año pasado… hoy tuvimos otra privación de la vida de una persona del sexo femenino en Torreón, y estamos trabajando en la identificación del probable responsable”.

“Los porcentajes de resolución a lo mejor resultan en cierto modo irrelevantes, porque lo que tenemos que hacer es prepararnos para la prevención”

Coahuila registró otro caso de feminicidio ylo que elcalificó como preocupante, puesto que los casos aumentaronen comparación al mismo periodo del año pasado.Sobre la necesidad de emitir la declaratoria de Alerta de Género, indicó que eso es competencia de la Secretaría de Gobernación, a la que corresponde valorar la situación.De los, en un caso la víctima había denunciado previamente al agresor porSin embargo, no proporcionó mayor información sobre el caso en particular de la mujer que ya había recurrido a la autoridad antes de ser asesinada, al señalar que no lo recordada.Agregó que laha investigado y logrado identificar a los probables responsables en 15 casos.Señaló que es, puesto que se duplicaron en comparación al 2018.“En La Laguna tenemos prácticamente el 45% de los feminicidios ocurridos en todo el estado; en la Región Sureste tenemos 4, en La Laguna tenemos 9, tenemos 3 en el norte, 1 en Monclova, 2 en la Carbonífera”, informó.