Un giro en la decoración: Marcela Rodríguez

“Yo creo que todo esto tiene más años que yo, mi mamá empezó con una tienda de decoración en Plaza Las Vigas”, recordó Marcela.

“Llegó el momento en el que sentí que mi ciclo ya había acabado allá, aprendí y me regresé para ayudar a mi mamá a echar andar esta tienda”, detalló Marcela.

“Hemos tenido buena respuesta, aquí vienen muchas parejas jóvenes, recién casados o matrimonios que están construyendo o se van a cambiar de casa”, señaló Marcela Rodríguez.



“Armamos un proyecto, vamos a las casas y tomamos medidas, analizamos colores, iluminación y todo para al final darles una propuesta completa, pero siempre cuidando que ellos queden satisfechos”, aseguró Marcela.

“Los muebles no son algo que cambies de un día para otro, pues la mayoría de las veces estos se quedan de por vida en tu casa o cuando menos más de 10 años.

“Además, aquí siempre buscamos adecuarnos al presupuesto de nuestros clientes, yo siempre les digo que los muebles son como los carros, todos tienen la misma función, pero al final de cuentas hay diferentes modelos”, comentó Marcela Rodríguez.

“Antes el azul marino no lo veías en toda una sala, más bien estaba en los cojines o en algunos detalles, pero ahorita ya lo ves completo, son tendencias muy fuertes que la gente ha aceptado”, precisó.

“Por eso podemos decir que en Ambiance Loft estamos enfocados en los estilos más contemporáneos, mientras que Ambiance Interiores trabaja con lo tradicional y clásico”, afirmó la saltillense.

“Pero creo que nuestro fuerte es que tenemos mucha mercancía para que el cliente pueda ver y tomar una decisión correcta, eso nos ha sacado del apuro”, finalizó.



