Un híbrido entre limusina y jet, el coche más raro del mercado

Único en su especie,que viene acompañado por un Chevrolet Silverado 2500HD de 2015, será subastado en India, Estados Unidos. a finales de junio por Mecum AuctionsFruto de la imaginación del diseñador Dan Harris y patrocinado por la empresa, el Limo-jet 42 –también conocido como Learmousine– mide 12,8 metros de largo y 2,4 metros de ancho.Para acceder alA simple vista podría parecer toda una revolución, y si bien es cierto que la creatividad no tiene límites, la funcionalidad sí. El extravagantese ha convertido en un híbrido más que añadir a, una de esas joyas que completan la colección de vehículos de cualquier millonario. Su aspecto exterior es el de un jet, pero sin alas y con ruedas de 28 pulgadas y llantasLa idea inicial de sus creadores era convertir un avión en una limusina homologada para carretera, un espacio pensado para el disfrute y la fiesta, y, al menos, en esto segundo no han fallado, ya que complementos no le faltan.que reproducen el sonido de las turbinas. Luces de discoteca –incluida una clásica bola giratoria–, un bar, más altavoces y varias pantallas se distribuyen en el habitáculo, un espacio que puede albergar hasta 18 ocupantes y al cual se accede a través de una escalera retráctil.Bajo la carrocería, los motores del jet han sido sustituidos por un motor de camiónlitros procedente dePara poder realizar un viaje en carretera, el Limo-Jet 42 tuvo que ser reforzado con un chasis y componentes de acero, detalles que hacen que esta joya alcance los 5.000 kilos.El peculiar vehículo, que pertenece, actualmente, a la empresa Jettersetter, saldrá a subasta a finales del mes de junio en India, Estados Unidos, subasta que se podrá seguir por la web de Mecum Auctions. El precio de salida es todavía una incógnita, pero está claro que no será barato. El afortunado que puje más por la