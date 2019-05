Un hogar para el arte

Entre Aldama y Corona hay un hogar abierto al arte. Sus propietarios son Samuel Flores y Claudia Barrios, una pareja que, motivada por aprender más sobre el arte en todas sus variantes, abrió las puertas de su casa a los artistas locales y foráneos bajo el nombre de Residencias Corona.Aunque han ofrecido el espacio desde hace dos años, fue de manera reciente que comenzaron a mostrarse cada vez más al público con el objetivo de “formar una comunidad que se acerque al arte”, como señala Barrios.Según explicó, la idea de prestar el lugar como una especie de estudio a artistas llegó entre pláticas y tragos con Ignacio Valdez, fotógrafo y coleccionista, quien les presentó a varios creadores.“Nos nació la idea de prestar este lugar a personas que realmente les interese jalar, que se pongan a trabajar de verdad. Tiempo después nos explicaron un poco el rollo de las residencias que se les prestaban a muchachos que venían de fuera y no tenían dónde quedarse”, dijo en entrevista con Zócalo.Residencias Corona incluye dos cuartos que reciben a los artistas, así como un espacio de servicios en la azotea, el cual funge como estudio. Creadores como Roy Carrum lo han utilizado tanto para su trabajo pictórico como musical con su proyecto R. Yedras.Por otra parte, hace poco recibieron a los artistas contemporáneos e investigadores Jorge Sepúlveda, de Chile, y a la argentina Guillermina Bustos, miembros de Curaturía Forense, quienes llegaron a la ciudad a ofrecer una conferencia con motivo del séptimo aniversario del Museo de Artes Gráficas.Residencias Corona no cobra por las estancias. Eso sí, muchos artistas en agradecimiento les dejan una pieza de su trabajo, un símbolo de solidaridad para dos personas que abren de todo corazón su hogar. Muchas de esas piezas se pueden ver en las paredes de la casa: grabados, dibujos y pinturas se exhiben en los muros blancos.“Le hemos agarrado mucho cariño al arte al aprender de él, pero sobre todo al conocer a muchas personas y crear comunidad, que ese es el principal objetivo que tenemos. Tener una comunidad para que los artistas trabajen, porque muchas veces es muy difícil vivir del arte, todos lo sabemos. Pero si creamos una red de apoyo en Corona, otros estudios, museos o galerías son lugares que pueden ayudar de manera local, estatal y, si se puede, nacional a ese crecimiento de los artistas”, expresó la propietaria.Estudio Lomelí colabora con Residencias Corona. Ambos lugares se ofrecen como espacios de trabajo, pero también de exposición. Son lugares abiertos tanto para los artistas como para las personas que gusten visitarlos, y eso es lo prioritario.“Queremos que esta comunidad también llegue a los demás. La ciudad, los que están aquí, deben de saber que hay arte y que es buen arte el que se hace en Saltillo. Es lo único que queremos, mostrarlo a los demás”.Con tres exposiciones hasta ahora, Residencias Corona se vuelve más visible. La más reciente de ellas es #NoSoyArtista, una muestra de 21 fotografías reunidas bajo una sola bandera: no se tomaron con cámara profesional, sino con el celular que se carga en el bolsillo.“La exposición se me ocurrió en una loquera viendo fotos en mi celular con un amigo. Pensé en hacer esta expo con la idea de invitar a personas que no se dediquen al arte, pero con el objetivo de que ellas conozcan todo el proceso que implica montar una exposición. Creo que eso ayudará a ponerles una espinita, que en este caso sería seguir con la fotografía o ver cuáles son las exposiciones que se presentan e ir a verlas, además de que se acerquen a otras ramas del arte”.La exposición fue curada por Ramiro Rivera y presenta trabajos de Paco Guerra, Toto Montejano, Ana Lilia Salas, Rodolfo Dominguez y la misma Claudia.