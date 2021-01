Un hombre encuentra en Google Maps a su padre fallecido hace siete años

Escuchar Nota

"Vi a mi padre, que falleció hace siete años", escribió el hombre al publicar en su cuenta las fotos que allí consiguió.

"Mi padre debía haber estado esperando a que mi madre regresara a casa. Mi padre era un hombre tranquilo y amable. Espero que Google Earth no actualice la foto de ese lugar", escribió el internauta.

Un internauta japonés encontró ende su padre, que falleció hace siete años. Aburrido y sin nada que hacer durante la pandemia, @TeacherUfo, usuario de Twitter, decidió un día buscar la casa de sus padres en los mapas satelitales de esa plataforma.Al hacer zoom en una imagen, dijo, también vio a su madre llegando a casa. Ver esa escena lo hizo reflexionar acerca de cómo un satélite logró captar un momento particular de la relación entre sus progenitores.Desde entonces, más de 685.000 personas han dado un 'me gusta' a la conmovedora publicación. El tuit ha inspirado a otros usuarios de Twitter a buscar en Google lugares que tengan para ellos valor sentimental.Entre tantos otros, un usuario advirtió que esas antiguas imágenes pueden desaparecer si envejecen demasiado. Así, dijo, fotos de su casa de hace más de ocho años ya no están disponibles.