Un hombre mata a 2 personas y se atrinchera en una casa con un rehén en EU

UPDATE: The suspect in West Helena is firing on police; officials report "one" hostage, two additional are down in the front yard. Police can't get to them because they are taking fire .... developing ... — Joey Sulipeck FOX13 (@joeysulipeck) August 27, 2019

Here is arrival of @ARStatePolice bomb squad at the stand-off scene. Media being kept far away from house where man may be barricaded. HEAVY ASP presence along with Helena-West Helena PD, Lexa PD here, too. #wmc5 pic.twitter.com/gX9Ed5TqEm — Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) August 28, 2019

“We ain’t never seen anything like this in Helena-West Helena.” - longtime resident TBH...I’ve rarely seen this kind of response to a hostage situation in my 27 yrs reporting. Another SWAT truck is here now along with the @ARStatePolice Mobile Command Unit. #wmc5 pic.twitter.com/bVEKSO1FbK — Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) August 28, 2019

Un hombre armado con un rifle se ha encerrado en una casa en la ciudad de Helena-West Helena (Arkansas, EE.UU.) y está disparando a los agentes de policía que han respondido al suceso a las 16:30 (hora local) este 27 de agosto. Un rehén se encuentra dentro de la casa con el sospechoso.Al menos dos personas fueron encontradas muertas en el patio delantero de la vivienda donde se ha atrincherado el agresor, ha confirmado el jefe de la Policía local, James Smith.El sospechoso y su rehén hasta el momento no han sido identificados. La vivienda, donde se atrincheró, se encuentra en la intersección de las calles North Washington Street y Bonanza.A la situación ha respondido la Policía local, incluido un equipo SWAT, así como los agentes estatales de Arkansas. El tráfico en la zona ha sido cortado y la Policía ha advertido a los residentes locales que permanezcan en sus casas hasta que se resuelva la situación.