Un hombre mata a tiros a asesora de oficina de empleo y a excompañera de trabajo

Drôme-Ardèche : un homme tue une conseillère Pôle Emploi et la DRH d'une entreprise

La drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier.

Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation.

Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse.