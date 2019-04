Un hombre nunca será mujer: diputado panista

Luego de que la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda (PRD) propuso exhortar a los congresos estatales a que reconozcan el matrimonio igualitario y la identidad de género, el legislador Fernando Izaguirre Valdez (PAN) afirmó que no puede haber matrimonio entre dos hombres.Esto porque, aseguró, el matrimonio habla de matriz, de madre, y del cuidado de la madre por el padre.Dijo estar de acuerdo con el Pacto Civil de Solidaridad, si los hombres quieren vivir juntos, no hay problema, “pero por ningún motivo llamarle matrimonio a algo que no es”.“Aquí, en el Congreso, por el mismo hecho de querer cambiar una ley, no vamos a cambiar la naturaleza de un ser humano”.Si un gatito recién nacido sube a un árbol y no puede bajar, no hay decreto que le conceda alas para descender, ejemplificó.“Lo mismo pasa con la cuestión de género, un hombre que se quiere convertir en mujer, siempre, invariablemente, hasta que se muera, incluso con sus huesitos, seguirán siendo de hombre, nunca será una mujer”.Izaguirre Valdez lamentó que meses atrás, en un concurso de belleza, una participante fue dada de baja porque meses anteriores había dado a luz y “la corrieron por ser mujer. Posteriormente, en otro certamen participa un hombre transgénero y además gana, esto en España”.“Con este comentario quiero decirles que las personas verdaderamente feministas deberían tomar en cuenta que están haciendo cosas en contra de ustedes mismas al proponer este tipo de situaciones”.Ramírez Pineda respondió y aseguró que nunca había escuchado comentarios tan absurdos y tan desafortunados. Un certamen de belleza nada tiene que ver con derechos humanos, expresó.“Resulta sorprendente cómo a pesar de que existen criterios de la Suprema Corte, todavía haya diputados que se oponen a los logros que garantizan los derechos de igualdad y no discriminación”.“Las personas trans no son capital político”, afirmó, al recordar como la candidata de Acción Nacional, Esther Quintana, a través de medios de comunicación se difundió un video donde se puso a bailar con ellos. Ahora resulta que entonces son botín político nada más las personas transexuales. Sean congruentes”.Precisó que el Artículo 1º Constitucional prohíbe todo tipo de discriminación y obliga a garantizar los derechos de todos.