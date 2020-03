Un laberinto para derechohabientes

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- La falta de operatividad del IMSS y la indiferencia de algunos funcionarios, tienen convertido al Seguro Social en un laberinto para los derechohabientes, motivo por el que mucha gente se ve obligada a manifestar públicamente los problemas por los que está pasando.



Armando Valdés Venegas, titular de la Cartera de Previsión Social del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, señaló que en el IMSS a nivel nacional existen funcionarios que toman decisiones importantes, pero hace falta conocer directamente esos problemas para atenderlos oportunamente.



“Tenemos más de 20 años dedicados a buscar soluciones a problemas en el Seguro Social, y sabemos que es muy difícil que los funcionarios locales den una solución directa”.



“Nunca hemos estado ociosos en relación a los problemas en el Seguro, lo que pasa es que hay oídos sordos, y no existen rutas directas para resolverlos; localmente quienes encabezan al instituto no tienen facultades para resolver muchas cuestiones, y tampoco las canalizan con quien sí puede resolverlas”.



“Siempre hemos estado dispuestos a ir con cualquier persona que pueda apoyarnos, pero, que los propios servidores públicos hagan esa función, es lo que permitiría que el IMSS funcionara como es debido, resolviendo y apoyando a los derechohabientes en todos sus trámites”.



“El Seguro Social debe ser un cuerpo integrado para encontrar soluciones y si quien te atiende no tiene atribuciones o facultades para resolver el problema, turnarlo con quien sí puede resolverlo sin necesidad de que el derechohabiente se la pase tocando puertas”.



“Es por eso que denunciamos públicamente los problemas, como estamos haciendo con una carta abierta, que esperamos haya llegado a manos del director del IMSS a nivel Nacional Zoé Robledo, que ya entregamos a nivel local, al equipo del delegado Leopoldo Santillán y Buscaremos dársela también a Javier Guerrero”.



“Cuando buscamos soluciones a problemas como la falta de medicamentos, la saturación del área de emergencias, de camas, traslados y demás, localmente no hay quien resuelva, y es entonces tenemos que debemos ir a tocar puertas a Saltillo o la Ciudad de México”.