Un marido gay y otros dramas familiares: los 95 años de Angela Lansbury

"Qué vida tan afortunada he tenido el placer de vivir, haciendo lo que más disfruto: actuar y entretener a grandes audiencias de todo el mundo", ha comenzado diciendo. "Me siento realmente afortunada de poder celebrar mi 95 cumpleaños con mi familia más querida aquí en California.

"Quiero tomar las cosas que son queridas, cálidas y amorosas, mi familia, y luego tener que hacer mi trabajo. No puedes hacerlo todo".

y su carrera profesional en una entrevista donde ha dado las gracias por tener una vida tan afortunada donde el éxito profesional desde hace casi 80 años siempre le ha acompañado.Su primer papel fue con 17 años en "Luz que agoniza" (1944) que interpretó a una desobediente sirvienta junto aEl éxito en su primera película la animó a dejar su puesto como vendedora de cosméticos en unos grandes almacenes y arriesgarlo todo por conseguir su sueño. Desde entonces no ha parado de cosechar éxitos entre los que destacan "Los tres mosqueteros", "El mensajero del miedo", "La bruja novata" o "Muerte en el Nilo".Especial mención para la serie "Se ha escrito un crimen", en la queUn impresionante trabajo por el que estuvo nominada durante nada más y nada menos que 12 años al Emmy a "Mejor actriz" (aunque nunca llegó a conseguirlo).Encaramada en el podio de los intocables, con un envidiable rosario de premios -dos Oscar, uno de ellos honorífico; siete Globos de Oro y cinco Tony-, así como múltiples distinciones -entre otras, Dama Comendadora de la Orden del Imperio británico-, la actriz ha concedido una entrevista a "Mirror" donde ha hecho un repaso de su vida personal y profesional.Soy afortunada de poder estar a salvo y mi corazón está con todos aquellos que están sufriendo o han perdido a sus seres queridos","Nunca he sido particularmente consciente de mi edad.Nunca pienso en quedarme sin vapor", y ha confesado que no ha perdido la ilusión por vivir y disfrutar de las cosas: "Creo que estoy interesada en todos los aspectos de la vida, no solo en actuar... mis nietos, mi vida, cocinar, conducir", y de lo único que se arrepiente es de no haber pasado más tiempo con su familia en su pico de popularidad, algo que está intentado enmendar ahora.La actriz ha estado casada en dos ocasiones.Poco les duró el amor, pues casi un año después él descubrió que era gay y la abandonó. A pesar de todo, ambos conservaron una bonita amistad hasta 1960 cuando falleció. "No tenía ni idea de que me había casado con un hombre gay. Él quería casarse, estaba fascinado conmigo, pero solo por lo que había visto en la pantalla, en realidad", dijo en una entrevista concedida en 2017.y estuvieron juntos hasta su muerte en 2003. A los pocos años de darse el "sí, quiero" nacieron sus dos hijos Anthony (68 años) y Deirdre (67 años), además la actriz tomó la decisión de adoptar a David (69 años), un hijo que el agente había tenido fruto de una relación anterior.El éxito y la fama no siempre trae cosas buenas yAnte esto, toda la familia se mudó a una impresionante casa de campo que el matrimonio compró en Cork (Irlanda), donde los jóvenes se rehabilitaron lejos de la farándula. Aunque ella nunca dejó de trabajar y viajaba aActualmente vive retirada disfrutando de su familia y amigos entre Irlanda y Nueva York y solo concede algunos pequeños papeles como el que hizo en "Mujercitas" o "El regreso de Mary Poppins".