Francis Ford Coppola, un mito en activo

Francis Ford Coppola, autor de algunos de los mayores clásicos del cine, como The Godfather, The Godfather: Part II o Apocalypsis Now, cumple hoy 80 años con el firme propósito de comenzar a rodar próximamente su ambiciosa Megalópolis, un proyecto que lleva décadas acariciando.Así lo anunció el cineasta esta semana en una entrevista con el blog especializado Deadline, donde reveló que espera comenzar el rodaje de esta obra de ciencia ficción, “épica y de gran escala”, este mismo año.“Este año tengo previsto comenzar una ambición que llevo esperando hace tiempo, crear una gran obra utilizando todo lo que he aprendido durante mi extensa carrera, desde mis inicios con 16 años”, afirmó el director.Megalópolis es una película sobre Nueva York y es un proyecto de larga data de Coppola, quien ya había anunciado que lo tenía en carpeta durante el Festival de Cannes de 2001, e incluso llegó a rodar parte de la película antes de paralizar totalmente la producción luego del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de ese año.De acuerdo con los datos de la trama dados a conocer por aquella época, la historia está ambientada en la Gran Manzana y narra una lucha de egos entre el alcalde Frank Cicero y el arquitecto Serge Caitline por el futuro que cada uno de ellos planea para la ciudad. “Será extraordinario, una producción muy grande, que tendrá un extenso reparto.En estos años de experiencia he ido probando diferentes estilos y tipos de películas, culminando en lo que creo que es mi propia voz e inspiración”, adelantó Coppola sobre el proyecto, y agregó: “No está dentro de lo convencional que se está produciendo actualmente”.