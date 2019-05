Un muerto por estallido en fábrica cerca de Chicago

Un estallido en una planta química de Waukegan, al norte de Chicago, en el estado estadunidense de Illinois, dejó una persona muerta, además de cuatro heridas, y quedan dos desaparecidas, cuya búsqueda fue suspendida por el riesgo de derrumbe del inmuble, dijeron fuentes locales."En este momento, pudimos recuperar a uno de los tres desaparecidos", dijo al portal de News Sun el jefe de bomberos de Waukegan, Steven Lenzi, quien agregó que el cuerpo fue entregado a la oficina del forense, sin que se hubiera identificado hasta el momento.Las autoridades agregaron que las otras dos personas reportadas como desaparecidas probablemente no sobrevivieron a la explosión y al incendio producidas la noche del viernes, alrededor de las 21:45 hora local, en la planta de la empresa AB Specialty Silicones, unos 40 kilómetros al norte de Chicago.De acuerdo con el diario Chicago Tribune, había nueve empleados en la planta al momento del estallido, que se sintió en todo el Condado de Lake, por lo que la oficina del Sheriff emitió una alerta y llamó a la población a mantenerse alejados del área y permitir el paso libre de los bomberos y socorristas.Lenzi dijo a medios locales que "no es probable" que alguien haya sobrevivido a la explosión, y precisó que las cuadrillas reclasificaron la búsqueda como "recuperación" de cuerpos, aunque suspendieron la labor por temor a que se desplome la estructura de la planta. "La estructura ya no es segura para que operemos", dijo.Más temprano, Lenzi informó en un comunicado que los primeros equipos en llegar "fueron abrumados rápidamente" por las llamas, y que "cuatro personas fueron tratadas y transportadas a hospitales del área", dos al Centro Médico Defensor Condell en Libertyville y dos al de Vista East en Waukegan.Según el reporte, la labor de los bomberos se dificultó por el incendio de las sustancias químicas con que labora la empresa, dedicada a la fabricación y distribución especializada en productos de silicona.Medios locales citaron a los vecinos del área, quienes indicaron que el estallido se sintió y escuchó en una amplia área vecina, varios kilómetros a la redonda, y provocó daños en cinco edificios en las inmediaciones, así como un corte en la energía que afectó a unos mil usuarios.Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas de la explosión.