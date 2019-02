Un niño de 12 años crea un reactor nuclear en su habitación

Construyendo un reactor en casa

No es una bomba en potencia

"Creo que he conseguido la fusión nuclear. Durante el pasado mes progresé enormemente. Ahora tengo resultados que creo que son dignos", escribió Jackson Oswalt en el foro Fusor.net, una comunidad dedicada a la poca famosa afición de crear reactores nucleares "caseros" (es decir, con poco presupuesto y a menudo en sus propios hogares) que monitoriza los avances de sus miembros para dejar constancia de sus logros, aunque no sea una publicación oficial. A pesar de que la escena de por sí ya pueda parecer rara, el cuadro se completa con una información aún más sorprendente: Oswalt tenía 12 años cuando aseguró a sus "colegas" que había conseguido una reacción en cadena. Y lo hizo en un antiguo cuarto de juegos de la casa de sus padres, convirtiéndose -según la asociación Open Source Fusor Research Consortium, que rige el foro- en la persona más joven en llevarla a cabo. ABC.ES Fue en enero de 2018 cuando el joven Oswalt -que ahora tiene 14 años- creó el reactor en su casa de Tennesse (EE. UU.), Sin embargo, no fue hasta febrero cuando hizo "públicos" sus hallazgos en la comunidad. Los responsables validaron la operatividad de las "instalaciones", una máquina que genera un plasma en el que se produce la fusión nuclear. Pero no se trata de fisión como en las centrales nucleares que conocemos, en las que se divide un átomo, sino que esta versión "low cost" más bien "aplasta" átomos para formar átomos más pesados. El equipo requiere 50.000 voltios de electricidad y se calcula que cuesta unos 10.000 dólares (unos 8.800 euros). Oswalt consiguió las piezas necesarias a través de eBay, según informa The Guardian.Se trata de un proceso relativamente sencillo que se puede hacer en casa. De hecho, hay otra gente con reactores en sus casas y muchas nuevas empresas actuales que trabajan con esta tecnología empezaron con un pequeño taller y de forma aficionada, explican en Live Science. Estos esfuerzos casi siempre involucran la fusión, en lugar de la fisión (la división de los átomos). La fisión requiere sustancias muy pesadas y estrechamente controladas, como el uranio.Además, la fusión generalmente involucra los isótopos ultraligeros del hidrógeno, como el deuterio, que son más fáciles de adquirir. Cuando dos átomos ligeros se fusionan, el "átomo más pesado" resultante es un poco más liviano que los dos que lo formaron, lo que resulta en una masa extra que se libera como energía. Ahí está la reacción en cadena que consiguió Oswalt en el salón de juegos.El principio básico de los fusores de este tipo es que utilizan imanes para suspender isótopos de hidrógeno gaseoso en el vacío. Luego, bombean una tonelada de electricidad para recalentarlo, hasta que los átomos comienzan a fundirse en helio. Para probar que se produjo la fusión, Oswalt tuvo que demostrar que se habían producido neutrones (que se liberan durante el proceso de fusión de deuterio).Pero esta proeza no supone que Oswalt o cualquier aficionado pueda generar una bomba o una catástrofe radiactiva. Este tipo de aparatos, aunque producen algo de radiación, generan una fusión en una escala muy pequeña como para ser considerada peligrosa, por lo que no es potencialmente dañino. Aún así, desde el foro insisten en extremar las precauciones al operar con este tipo de aparatos "domésticos".Hasta ahora, la persona más joven en conseguir esta reacción era Taylor Wilson, quien probó una reacción en cadena a los 14 años. Sin embargo, el experimento de Oswalt aún tiene que ser verificado por parte de una organización oficial para arrebatarle definitivamente el récord.