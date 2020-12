Un nuevo descubrimiento de la NASA nos acerca a la Internet cuántica

Escuchar Nota

Los especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio () lograron por primera vez en la historia unade larga extensión. Este hallazgo podría sentar las bases para unaviable, donde los datos almacenados en cúbits se comparten a largas distancias a través del entrelazamiento.La teletransportación cuántica es una transferencia de estados cuánticos de un sitio a otro. Se trata de la transportación momentánea de unidades de información cuántica, que se llaman cúbits, y se transfirieron a una distancia de, lo que es más rápido que la velocidad de la luz.El cúbit es un análogo cuántico del bit. Es decir, un, como un bit, contiene la información de dos estados distintos, por ejemplo, con valores '0' o '1'.La teletransportación cuántica se basa en un, mediante el cual dos partículas están conectadas. Los datos que se comparten con una, se dirigen simultáneamente a la otra. Este hecho supone que el estado cuántico de cada partícula depende del estado de la otra, aunque estén lejos.Los expertos del Instituto de Tecnología de California (Caltech), la NASA y el Laboratorio Nacional Fermi (Fermilab) llevaron a cabo un experimento. En particular, construyeron un sistema unido entre dos laboratorios que están separados por 44 km.La tecnología aún no ha llegado al punto en el que puede ser aplicada y se ha limitado de momento a las pruebas de este tipo, pero ya se están haciendo muchos planes para utilizarla. Así, elEste descubrimiento, que consiste en la teletransportación cuántica, sienta las bases para un servicio de Internet cuántico, lo que supondría un gran avance para la computación, ya que los, que no pueden ser pirateados, en lugar de códigos informáticos.Los científicos de Fermilab y la Universidad de Calgary ya confirmaron este hallazgo, que tiene mucha importancia para una futura Internet cuántica y que además abre nuevos horizontes en el tema cuántico. La potencia de una computadora cuántica que funciona con una Internet cuántica podríaen unos 1En agosto de 2019 científicos de Austria y China lograron por primera vez teletransportar estados cuánticos tridimensionales, lo que también podría desempeñar un papel importante en los futuros