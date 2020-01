Un padre le grita a un niño de 11 años que lesione a un rival

Escuchar Nota

El fútbol formativo vivió este fin de semana uno de los peores ejemplos de la actitud que pueden mostrar algunos padres. Ocurrió en Altea (Comunitat Valenciana), en un partido de alevines de 11 años entre las escuelas municipales de fútbol de Denia y Altea.Mientras que sobre el terreno de juego, el encuentro se disputaba con normalidad, en un momento en el que uno de los jugadores del Denia se había ido a suelo y lloraba de dolor, se levantó una voz discordante desde el público. “. ¿Me has escuchado? A la próxima le das, para que se queje”, dijo uno de los padres, tal como se puede apreciar en un vídeo compartido por elLa actitud del padre molestó entre el resto de asistentes, y una madre preguntó al hombre si esa era “la educación que hay que dar a los niños”, y recordó que los niños estaban allí para jugar, sin. Sin embargo, el padre volvió a cargar, con vocabulario obsceno que volvió a enfadar a otros adultos.La lamentable actitud se prolongó, según declararon padres del Denia, más allá del vídeo compartido, incluso intentó provocarles para que bajaran a su nivel. Más adelante, otro de los padres del Altea fue a disculparse por lo ocurrido, que no sería un caso aislado.Tras el revuelo provocado por las imágenes, el ayuntamiento de Altea ha anunciado que tomará medidas al respecto. Concretamente, el concejal de Deportes, Pere Barber, ha escrito un comunicado para condenar“están estudiando las medidas a adoptar como sanción ante este hecho inadmisible para que no se repita en el futuro”.