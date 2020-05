Un pizarrón público, la forma de dar clases ‘a distancia’ en Nigeria por el coronavirus

Escuchar Nota

.- El coronavirus, que provoca la enfermedad, ha ocasionado que las escuelas cierren sus aulas, por lo que éstas han tenido que implementar medidas digitales para seguir dando lecciones a sus estudiantes. Pero hay comunidades donde las tecnologías (computadoras y red de internet) son un lujo o aún no han llegado, tal es el caso de un pueblo endonde los alumnos toman clases 'a distancia' en un pizarrón público.Un maestro de una comunidad pesquera se ofreció voluntariamente para dar clases a varias decenas de niños tres veces a la semana, en sesiones de dos horas. Los que no pueden asistir tienen la posibilidad de copiar las notas a mano, escritas en un pizarrón colocado bajo una estructura techada.ordenó el cierre de las escuelas a fines de marzo, no obstante, mientras los niños de muchos países han podido recurrir a lecciones en línea, esto es casi imposible en gran parte de este país africano, donde menos del 8 por ciento de los hogares tiene acceso a la red.Entonces, como la educación en línea está fuera del alcance de la mayoría de los niños, las autoridades confían en que pueda servir una programación educativa en medios más antiguos como la televisión y la radio.Nigeria tiene experiencia en la búsqueda de formas alternativas para educar a los niños. En el noreste, la insurgencia de los militantes islamistas deha impedido que unos 10 millones de niños de entre 6 y 11 años puedan asistir a clases, por lo que las televisiones llevan ofreciendo programas educativos desde hace años.Información por Milenio