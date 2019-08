Casa Calviá, un proyecto para la conexión artística

“Casa Calviá nace como un proyecto que tiene un objetivo: dar a conocer lo que somos como región al resto del mundo”, comentó Adriana Cerecero, durante la inauguración de este recinto cultural enfocado en las residencias artísticas y, que además, será un sitio especializado “en la creatividad, en promover el arte y la cultura que tenemos en la ciudad, las cuales son riquísimas”.El centro cultural, que se abrió la noche del jueves, no hubiera sido posible sin el mecenazgo de Rebecca Rico Hesse.Para Cerecero, el reto primordial de este lugar fue “hacerlo algo que fuera parte de mí, como una extensión de mi brazo o de mi mente. Conseguimos este lugar y mi pareja y yo lo pintamos, curamos las paredes, levantamos cosas y armamos esto. Es como si fuera una pieza de mi creación, la siento mía pero también es para la creación de otros”, comentó sobre la casa que se encuentra en Colón #671, en la Zona Centro.Para la fecha especial se contó con el préstamo de varias obras de pintores consagrados: dibujos de Saturnino Herrán, Diego Rivera, Salvador Tarazona, Rufino Tamayo y Eloy Cerecero, padre de la propietaria, pueden observarse hasta el lunes en la sala que abre el recorrido por un sitio que busca promover esta búsqueda por la creación.“La idea no es que sea una galería, es un lugar que está abierto a las ideas. En el caso de la exposición es algo que enlaza con el cometido de Casa Calviá porque están los pintores del sur (Tamayo), los del centro (Herrán, Rivera), y los del norte (Cerecero y Tarazona). Todos ellos están demostrando el talento de sus lugares.“El cometido de Casa Calviá es que sea un referente para que artistas de diversas partes del mundo lleguen a Saltillo y conozcan la región, la belleza del noreste mexicano y el semidesierto, toda la vida y la explosión creativa que esta tierra nos ha dado y que puede verse en un gran talento que sólo necesita ser promovido, y que muchas veces no reciben el apoyo del gobierno”.Ese deseo de viaje hacia otro lugar, de empaparse de la cultura y la estética que da cierto paisaje, del ampliar la mente y la creatividad a través del contacto con el otro, con sus diferencias y su forma de pensar es algo que se basa en la experiencia personal de la misma Cerecero, quien forma parte de la Asociación de Artistas de Mallorca, en Calviá, España, ciudad que le abrió los ojos y a la que le rindió homenaje a través del nombre del centro.“Lo que puedo decir sobre este lugar es que es mi campo de batalla. Es de donde voy a iniciar un avance para que los artistas que quieran venir puedan hacerlo, pero siempre invitados a charlas con los alumnos de Artes Plásticas, con los artistas locales y demás. No sólo será venir por venir, sino que quien sea invitado tendrá que tener su propio proyecto y mostrarlo”, dijo.Hay una sentencia que Cerecero tiene para sus alumnos “salgan y si quieren regresen, pero salgan a conocer”. Según apunta, el viaje y la relación que se puede formar con otros creadores le da riqueza y visibilidad no sólo al trabajo propio e individual, sino que ayuda a que el mundo voltee a ver a un conjunto de artistas que hay en determinada ciudad y que solo dependen de sí mismos, ya que las instancias gubernamentales no siempre apoyan y, comenta, actualmente hay una situación peor.“Cuando joven yo sufrí mucho al ejercer mi oficio: se me negaron muchas cosas y tuve que hacerlo por mí misma, por eso fundé Casa Calviá. Fue un sitio creado para apoyar a que esto que hay aquí salga y que otras cosas vengan, nada más. Ese es el sentido de Casa Calviá, ser generosos y compartidos con lo poco o mucho que tengamos”, concluyó.El nuevo centro cultural tiene preparadas algunas conferencias y sesiones de trabajo creativo con Cerecero, aunque estas se darán a conocer a su debido tiempo por medio de las redes sociales.