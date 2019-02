Un recorrido al terror

La noche cae en Saltillo y unas misteriosas luces rojizas iluminan al parque Venustiano Carranza. La atmósfera es extraña al entrar, aun así un recibimiento cálido aguarda a los visitantes: chocolate caliente y pan de muerto, al lado una vitrina muestra siete muñecas.Sobre ellas una joven explica las historias que tiene cada una. Algunas poseídas y regaladas, otras encontradas en la calle pero habitadas por espíritus que atormentan a quienes las poseen. “Una de estas sigue con la mirada a quien la ve”, dice. Los juguetes pertenecen al Museo de la Muñeca, lugar hermano del Museo de la Katrina, que presenta el espectáculo inmersivo El Señor de las Leyendas.Los visitantes avanzan en fila y continúan su periplo como almas en pena que llevan un camino de penitencia, marcado por la oscuridad del parque que se encuentra sumergido en sombras. Avanzan lento y guiados por la luz del staff. Su siguiente parada es El Ataúd Gigante.“Aquí sentirán la experiencia de ser enterrados vivos”, ha explicado Erick Morales, sobre la estructura de lona y tubería en la que se dibuja la figura de una caja de madera. Al entrar los visitantes quedan en completa oscuridad y a la expectativa. Un sonido 360 busca envolverlos y hacerles sentir miedo. Dentro de la lona las cosas no son lo que parecen y las sorpresas aguardan a cada segundo de encierro.Descenso al miedoAl salir de ahí, con una risa nerviosa, el público sigue caminando por la vereda de concreto que desciende al área verde y llega hasta el gimnasio que se encuentra ahí. Una serie de sillas se posicionan frente a un escenario decorado con lápidas y una pantalla donde se anuncia El Señor de las Leyendas. Haces de luz cruzan la sala y llenan al público, se apagan y encienden y, junto con una tétrica música acompañada de humo, crea una tenebrosa atmósfera.Un canto gregoriano anticipa una llegada. La parte superior del gimnasio recibe a una figura oculta bajo el hábito de un monje y camina lentamente, todo se oscurece y la túnica ya no existe. El hombre cambia a un sujeto barbado cuya cara es la misma que la de Érick Morales, el director del Museo de la Katrina, quien al siguiente apagón se transforma en don Jesu, un hombre ataviado de sombrero, sarape y bastón quien hablará de los tiempos pasados.Don Jesu desciende de manera dramática, ya que voces dentro de su cabeza lo condenan por muertes pasadas que ya no se recuerdan. Él baja hacia el público y a paso lento se acerca a ellos, acompañado de dos ratas enormes la cuales, según dice, son las que le cuentan las historias que narrará en la siguiente hora con 40 minutos que dura el espectáculo.Según ha dicho en entrevistas pasadas con Zócalo, este show tiene como fin “que la gente regrese a esos momentos cuando nos sentábamos a la mesa, apagábamos el televisor y platicábamos. Olvidémonos de que fueran leyendas o cualquier cosa, se hablaba. Nosotros aprovechamos ese gusto que tenemos por el miedo para rescatar y recuperar ese deseo de juntarnos, de hacer una comunidad”.El pasado vivoA lo largo del evento, que está hecho en colaboración con la casa productora NetStream Producciones, Morales se transformará en diversos personajes que han existido en el pasado remoto de la ciudad. Su voz hará que los espectadores regresen 90, 150 o 200 años atrás, a los inicios contemporáneos de una ciudad que brilla por su antigüedad, pues Saltillo es el asentamiento más viejo del norte del país, fundado en una fecha inexacta, razón por la cual es muy dada a que sus hechos históricos se mezclen con la fantasía dando lugar a las leyendas que la plagan.El bagaje de Don Jesú crece y se alimenta de los tétricos hechos acaecidos en la historia reciente de la ciudad. Entre estos se cuentan los de Mónico, un joven hotelero que era acosado por brujas convertidas en aves de terror que aquejaban su sueño. El sonido de las alas y el revolotear de las plumas arropan al público mientras las luces dan paso a creaciones holográficas del mismo Morales en otra de sus facetas.El gran despliegue técnico de El Señor de las Leyendas se aúna con otros antiguos cuentos de la ciudad: La Delgadina y el Gigante Severo, la construcción de un dique reforzado con el cuerpo de un bebé, el Tamalero de Hidalgo, o la muerte por fuego de dos niños a causa de una madre atormentada.Todas ellas narradas con el fin de asustar a quienes visiten a Don Jesu, en las fechas próximas a anunciarse en el facebook El Señor de las Leyendas. Para más informes comunicarse al teléfono 844 414 3148.