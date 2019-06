Un regreso como pocos; desborda José Tomás a Granada

Pletórica, emocionante, vibrante y triunfal fue la reaparición de José Tomás quien cortó seis orejas y un rabo.La plaza de Granada se volcó al diestro español que está de nueva cuenta aquí.Máxima expectación se vivió en la plaza cuando detrás del rejoneador Sergio Galán, apareció vestido de azul pavo y oro el diestro de Galapagar.El público lo hizo salir al tercio y después su alternante caballista le brindó el primer toro al que lidió con emoción y le clavó banderillas y adornos con eficacia.Mató pronto y fue aplaudido en el tercio.José Tomás inició con suave verónicas al toro de Núñez del Cuvillo con el que reapareció.Siete estatuarios muletazos en los medios fueron el inicio de una faena con calidad ante un toro muy noble.Tomás se lució al torear al natural y por la derecha. Mató muy bien y desde su primero consiguió dos orejas y la salida en hombros....Y faltan tres.Con su segundo de Garcigrande estuvo variado y francamente bien al torear de capa a la Verónica.Después con la muleta otra buena faena en la que destacaron naturales y adornos emocionantes.Otra buena estocada y dos orejas más para sumar cuatro.El quinto, tercero para Tomás, fue de Él Pilar. Poco hizo el madrileño con el capote.Luego ya con la muleta realizó una faena a tono del astado al que le faltó bravura. Fue soso y Tomás lo supo solventar. Lo mató de una estocada trasera y lo hicieron salir al tercio.El sexto fue otro toro también rojizo de capa y con calidad y clase. Mismas que aprovechó Tomas para realizar otras faena deletreada que puso en ebullición a la plaza, que, tras la estocada exigió los máximos apéndices para el madrileño que en su reaparición logró contundentemente seis orejas y un rabo.El rejoneador Sergio Galán logró salir al tercio en su primero tras una faena de buen calado en la que estuvo, sobre todo, certero a la hora de matar.Luego con el cuarto de la tarde se lució más cabalgando, amén de volver a clavar en buen sitio, rejones y banderillas.Destacó que con éstas consiguió un espectacular a dos manos.Malogró su faena con el rejón de muerte y le aplaudieron al salir al tercio.Los bares, el transporte público, los hoteles y la fiesta, se vieron beneficiadas ayer con la presencia de José Tomás. Todo subió, no sólo de precio, sino de intensidad pues desde la mañana los aficionados se dieron cita lo más cerca de la Plaza de Toros Frascuelo, para no perderse el regreso de Tomás, que no se sabe cuándo vielva a torear, tal vez en Valencia.Las banderillas que le colocaron al quinto toro de la tarde fueron tricolores, el verde, blanco y rojo que representan a México, el País que le abrió las puertas a su carrera, y que le dio la vida cuando en Aguascalientes estuvo a punto de perderla.Otro toro lució arponcillos con el color del Atlético de Madrid, rojo y blanco, así quiso Tomás rendir tributo.