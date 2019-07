Un reloj, honestidad en subasta de narcojoyas

No todos los 153 lotes de joyas que serán subastados el próximo domingo en Los Pinos, tienen su origen el crimen organizado, una de las piezas, el lote 81, llegó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), a consecuencia de la honestidad de un servidor público.Se trata de un reloj de marca Cartier, con caja y pulso de acero, con carátula blanca, indicadores en números romanos y arábigos, cabujón de zafiro, fechador a las 3 y manecillas pavonadas, que tiene un precio de salida de 33 mil 64 pesos.Hay otros bienes que vienen de Comercio Exterior, hay un reloj que tenemos de hecho, un Cartier, que cuando los funcionarios públicos reciben algún regalo superior al monto permitido, se entregan esos regalos a la Función Pública y ellos a nosotros para su venta”, explicó Nabiha Saade, directora ejecutiva de Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles del SAE.La mayoría de los lotes, el 90 por ciento de ellos, tiene su origen en la ahora Fiscalía General de la República (FGR), antes Procuraduría, por lo que se relaciona a las joyas con actividades del crimen organizado.Uno de los transferentes es la FGR, lo que era la PGR antes, y éstos son bienes que provienen de algún proceso judicial de diversos tipos, pero hasta ahí podemos llegar, no podemos saber quiénes fueron los dueños anteriores”, detalló Saade.La subasta de joyas del próximo domingo 28 de julio, que iniciará a las 12:00 horas en el Complejo Cultural Los Pinos, es el cuarto evento de este tipo organizado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.Hasta el momento se han rematado vehículos blindados y de lujo del Gobierno Federal; vehículos de lujo y clásicos; así como residencias y predios asegurados al crimen organizado.Saade explicó que, si no hay ampliación, hasta este jueves 25 de julio se podrán comprar las bases, con un precio de 100 pesos, en tiendas de conveniencia, y el viernes será el proceso de inscripción y entrega de garantías por parte de los participantes, que van de los diez mil a los 100 mil pesos.Esta semana se está realizando la exhibición de las joyas que serán subastadas, en el Salón Venustiano Carranza, de Los Pinos, en seis vitrinas vigiladas por personal de la Policía Federal.Desde las 11:00 horas se abren las puertas para que los visitantes al complejo cultural, si lo desean, pasen a ver las piezas “que muestran la decadencia humana”, como las calificó el presidente López Obrador.Es algo impresionante, veo muchas joyas que son como de la cultura del San Judas, de la cultura popular, mucho oro blanco, no sé la procedencia, pero sí veo que las habrán decomisado, esa es la percepción que me da.No me impresiona tanto de verdad, sí he visto otro tipo de joyas, de la misma naturaleza. Me gustaría saber en dónde va a quedar el dinero”, comentó Ramón Duarte, al salir del Salón Venustiano Carranza.