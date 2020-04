Un respiro en la lucha contra la pandemia en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los esfuerzos por contener la pandemia tuvieron un breve respiro, luego de que al corte de las 19:00 horas, no se reportaran nuevos casos de coronavirus por parte de la Secretaría de Salud.



El Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19, emitió un comunicado para destacar que durante la tarde no se registraron más personas contagiadas.



El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa; no salir, a menos que sea estrictamente necesario, y quienes salgan del domicilio deben usar cubrebocas de manera obligatoria, lo que aplica para todos los municipios del estado.



Si se presenta algún malestar respiratorio, acudir a la unidad de salud más cercana, o bien marcar al 911. A todo reporte se le da seguimiento y la información es totalmente conficencial.



Al corte, se contabilizan 191 casos en Coahuila, incluidos 14 decesos, distribuidos de la siguiente manera:





104 en Monclova



23 en Torreón



24 en Saltillo



16 en Piedras Negras



1 en Acuña



1 en San Juan de Sabinas



2 en Sacramento



7 Matamoros



5 Frontera



1 San Buenaventura



4 Castaños



2 Ramos Arizpe



1 Nadadores







Hospitalizados:



Monclova, 5 confirmados y 22 sospechosos; Torreón, con 5, y Saltillo con 2.



Altas:



Torreón, 1; Saltillo, 3, y Monclova con 4.





Decesos:



Acuña, 1; Monclova, 10; Sacramento, 1; San Juan de Sabinas 1, y Matamoros con 1.